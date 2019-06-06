NBA冠軍戰／聖堂射手G3三分10投6中　格林外線續爆發歸功俠客

▲暴龍格林(右)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

進入總冠軍賽，格林(Danny Green)一甩在東區決賽外線23投4中的冷手感，重新擦亮「聖堂射手」招牌，G3作客灣區單場三分球更是10投6中，第3節最後2分20秒連砍了3記外線，徹底撲滅勇士的反攻氣焰；他賽後透露「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)賽前給了他關於投籃的建議，「他可是個純射手！」

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深受聖城球迷喜愛的格林，去年夏天與前馬刺基石雷納德(Kawhi Leonard)一起被送到多倫多，兩人曾經歷過2013、2014年總冠軍賽，格林還在2013年總決賽締造三分49投27中的紀錄。這位31歲射手在東區決賽手感盡失，甚至在東冠G3到G6，4戰出手15記三分僅命中1球，引來部分暴龍球迷批評。

▲暴龍格林(右)。（圖／CFP）

不過進入總冠軍賽，格林重拾準星再次擦亮「聖堂射手」的招牌。暴龍G3來到甲骨文球場作客，「小綠」首節就砍了3顆三分彈，儘管他此役陷入犯規麻煩，領到5次犯規，但這並沒有影響他火燙的手感，當勇士第3節幾度追到個位數分差時，他跳出來連砍3記外線，讓暴龍維持13分領先。

暴龍此役首節就打出17比7猛攻，拉開雙位數領先，一路強壓傷兵滿營的衛冕軍，終場以123比109、14分差大勝，系列賽取得2勝1敗優勢。而以10投6中掃下18分的格林，也寫下一項個人紀錄，這是他在總決賽第3度單場至少命中6顆三分球，僅次於勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)的7次，名列史上第二；他曾在2013年總冠軍賽G3和G5各砍進7顆和6顆三分球。

賽後格林表示，賽前得到「俠客」歐尼爾曾給他關於投籃的建議，「他是一位純射手，我不知道你們知不知道這件事。」

▲雷納德與格林再次攜手征戰總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）