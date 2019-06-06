NBA冠軍戰／G3暴龍123比109強壓勇士　柯瑞轟新高47分難挽頹勢

▲勇士一哥柯瑞獨木難撐大局。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽G3移師衛冕軍主場舉行，勇士兩大主將杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)皆掛傷號，一哥柯瑞(Stephen Curry)一肩扛起得分重任，猛轟了個人總決賽新高的47分，幾乎包辦球隊一半的分數；但作客的暴龍團隊火力全開，除了雷納德(Kawhi Leonard)與羅瑞(Kyle Lowry)攜手搶分，射手格林(Danny Green)也砍進6顆三分，率隊以123比109力克勇士，取得2勝1敗優勢。

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欲挑戰3連霸的勇士遭傷病魔咒襲擊，除了杜蘭特持續缺陣，G2又傷了後場神射湯普森和替補長人魯尼(Kevon Looney)，迫使主帥柯爾(Steve Kerr)將李文斯頓(Shaun Livingston)與伊古達拉(Andre Iguodala)同時拉上先發；「浪花弟」也因此中斷連120場季後賽出賽紀錄。

暴龍先發5虎開賽前9投6中，拉出一波17比7的猛攻強壓衛冕軍，其中西亞卡姆(Pascal Siakam)包辦了6分，找回外線準度的「聖堂射手」格林單節則飆了3顆三分彈。勇士幾乎僅靠一哥柯瑞苦撐，他首節就掃下17分，但暴龍仍帶著36比29、7分領先進入次節。

▲暴龍雷納德與格林攜手飆分。（圖／達志影像／美聯社）

打滿首節的柯瑞次節開局在場下休息，前役18投僅5中的西亞卡姆延續首節的火燙手感，連切帶投砍下8分，還有一記胯下運球加速切入單手拋進兩分的美技；隨後伊巴卡(Serge Ibaka)殺到禁區要到兩罰都把握住，暴龍將比數改寫為52比38、14分差。

陷入將近5分鐘的得分荒，暴龍終於由羅瑞飆進一顆27呎三分球，繼續保有11分領先。上半場最後2分18秒，柯瑞砍進個人單場第4記外線，率隊追到47比55。暴龍次節手感降溫，勇士靠著柯瑞前2節轟下25分，上半場結束後追到52比60。

暴龍第3節開局由中鋒小賈索(Marc Gasol)與當家得分手雷納德攜手飆分，拉出一波6比0攻勢，要回14分領先。不過上半場僅2分進帳的伊古達拉隨後連砍2顆三分彈，灣區王牌柯瑞繼續開火，在自家主場輕鬆切入和飆外線，單節灌進15分，好幾度將分差縮小到個位數。

▲暴龍西亞卡姆(左)。（圖／達志影像／美聯社）

「可愛」第3節也砍了2記外線掃下15分，羅瑞和生子後大爆發的范弗利特(Fred VanVleet)也紛紛跳出來撲滅衛冕軍的反攻氣焰。此節最後2分20秒，「聖堂射手」格林23秒內連續飆進2顆三分球，一舉把領先擴大到89比75；最後29.2秒再補上個人單場第6記外線，暴龍領先達96比80。

暴龍帶著96比83、13分領先進入決勝節，多倫多開局前1分半鐘未得分，但「聖堂射手」和伊巴卡接連賞給勇士替補庫克(Quinn Cook)火鍋。柯瑞的3罰命中，讓他單場得分來到43分，刷新個人在2016年總決賽G4砍下38分的最高紀錄，將分差縮小到89比96、7分。

不過每當柯瑞奮力將比數拉近，暴龍都能馬上回應，伊巴卡、西亞卡姆和羅瑞接連挺身搶分，團隊命中率始終維持在5成上下，讓勇士難以扭轉頹勢。雷納德最後5分42秒切入挑籃得手，將雙方差距擴大到17分。林書豪也在最後51.7秒替補上陣，但他最後沒有選擇出手，而是讓進攻秒數走完，暴龍終場以123比109力克勇士，取得2勝1敗優勢。

暴龍此役共有6人得分上雙，雷納德攻下30分、7籃板和6助攻；羅瑞繳出23分、9助攻和4籃板；格林三分球10投6中掃下18分。勇士僅3人得分來到雙位數，柯瑞狂出手31次轟下47分、8籃板和7助攻；格林(Draymond Green)有17分、7籃板進帳；伊古達拉拿11分、6籃板和3助攻。

▲勇士一哥柯瑞獨木難撐大局。（圖／達志影像／美聯社）