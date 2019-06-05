運動雲

>

球爸不看好厄文再聯手詹皇　「你不會再娶才和你離婚的女孩」

ETtoday運動雲

▲▼詹姆斯（左）、厄文（右）（圖／CFP）

▲球爸不認為湖人會再找厄文(右)與詹姆斯(左)聯手。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

《洛杉磯時報》記者普拉什科(Bill Plaschke)近日曾爆料，若湖人搞砸今夏的自由市場，詹姆斯(LeBron James)恐會自請離隊。不過「球爸」拉佛(LaVar Ball)有不同的看法，他認為「詹皇」哪都不會去，洛城根本不需要補進任何自由球員；他也不看好厄文(Kyrie Irving)再次聯手「詹皇」，直言「你不會再娶才和你離婚的女孩」。

《洛杉磯時報》記者普拉什科在節目上預言，若是搞砸了交易，湖人恐怕會有大麻煩，「我的意思是，詹姆斯的時代恐怕會在開始前就提前結束。」他還進一步披露，「我昨天第一次聽到，有些與詹姆斯很親近的人說，『你知道的，如果他們搞砸了，詹姆斯可能會告訴他們自己要離開，或請他們將自己交易出去，湖人也可能會送走他。』」

請繼續往下閱讀...

▲「球爸」拉佛，LaVar Ball。（圖／達志影像／美聯社）

▲「球爸」拉佛。（圖／達志影像／美聯社）

不過「球爸」在《Fox Sports》的節目上直言，詹姆斯根本不可能有離開湖人的念頭，「他哪裡都不會去，他看的是更長遠的藍圖，這裡是洛杉磯，他的球隊擁有足夠的天賦，不需要補進自由球員就能贏球。」他甚至說，只要有兒子博爾(Lonzo Ball)在，紫金軍團就有奪冠的希望。

「球爸」也對湖人可能找來厄文與詹姆斯重新聯手的傳聞很不以為然，「你結婚了，然後離婚了。我保證你不會再娶才和你離婚的女孩。厄文已經和詹姆斯結過婚，他們合作過一次。如果他們已經有一次不好的經歷，為什麼他們還會想要再來一次？」

採訪塞爾提克多年的資深女記者麥可穆倫(Jackie MacMullan)上個月在播客節目上透露，她先前當面問厄文，「你知道大家都在談論什麼吧？他們都在說你將會回到詹姆斯身邊。」厄文聽了露出微笑，她又追問道，「這代表承認還是否認？」結果厄文依舊只是微笑；雖然沒有正面回應，但也沒有急忙否認，引發球迷的遐想。

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥博爾(左)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯厄文球爸博爾球哥
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

否認偷30萬手錶！女賊狂換坐姿 老司機警察秒破案：她藏體內

推薦閱讀

AD未改變離隊決心！鵜鶘開始聽報價　尼克市場和潛力吸引他

NBA冠軍戰／羅瑞自信客場打更好　雷納德不能跑才會休戰

NBA冠軍戰／林書豪抵灣區逛中國城　球迷呼喊讓他上場

「沒有我犧牲暴龍打不進總決賽」　迪羅臣心碎仍支持羅瑞圓夢

熱門新聞

影／索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

中職／韓媒批台灣宿舍像摩鐵　但索沙根本沒住富邦宿舍

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

中職／台灣棒球環境欠佳　洪總提出改變3支箭

球爸不看好厄文再聯手詹皇　「你不會再娶才和你離婚的女孩」

中職／生涯首發場內全壘打　陳晨威笑：很累

讀者回應

﻿

最新新聞

1艾迪頓7局好投！兄弟5比3擊敗富邦

2賽事因雨順延　詹詠然混雙改期

3球爸不看好厄文再聯手詹皇

4艾迪頓自我要求　每場投80球高品質球

5尼克斯不花　洪總：「準」在難打

熱門新聞

1索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

2索沙自己租屋在新莊　沒住富邦宿舍

3洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

4台棒球環境欠佳　洪總提出3支箭

5球爸不看好厄文再聯手詹皇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30年_宣傳片

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366