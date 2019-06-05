球爸不看好厄文再聯手詹皇　「你不會再娶才和你離婚的女孩」

▲球爸不認為湖人會再找厄文(右)與詹姆斯(左)聯手。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

《洛杉磯時報》記者普拉什科(Bill Plaschke)近日曾爆料，若湖人搞砸今夏的自由市場，詹姆斯(LeBron James)恐會自請離隊。不過「球爸」拉佛(LaVar Ball)有不同的看法，他認為「詹皇」哪都不會去，洛城根本不需要補進任何自由球員；他也不看好厄文(Kyrie Irving)再次聯手「詹皇」，直言「你不會再娶才和你離婚的女孩」。

《洛杉磯時報》記者普拉什科在節目上預言，若是搞砸了交易，湖人恐怕會有大麻煩，「我的意思是，詹姆斯的時代恐怕會在開始前就提前結束。」他還進一步披露，「我昨天第一次聽到，有些與詹姆斯很親近的人說，『你知道的，如果他們搞砸了，詹姆斯可能會告訴他們自己要離開，或請他們將自己交易出去，湖人也可能會送走他。』」

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▲「球爸」拉佛。（圖／達志影像／美聯社）

不過「球爸」在《Fox Sports》的節目上直言，詹姆斯根本不可能有離開湖人的念頭，「他哪裡都不會去，他看的是更長遠的藍圖，這裡是洛杉磯，他的球隊擁有足夠的天賦，不需要補進自由球員就能贏球。」他甚至說，只要有兒子博爾(Lonzo Ball)在，紫金軍團就有奪冠的希望。

「球爸」也對湖人可能找來厄文與詹姆斯重新聯手的傳聞很不以為然，「你結婚了，然後離婚了。我保證你不會再娶才和你離婚的女孩。厄文已經和詹姆斯結過婚，他們合作過一次。如果他們已經有一次不好的經歷，為什麼他們還會想要再來一次？」

採訪塞爾提克多年的資深女記者麥可穆倫(Jackie MacMullan)上個月在播客節目上透露，她先前當面問厄文，「你知道大家都在談論什麼吧？他們都在說你將會回到詹姆斯身邊。」厄文聽了露出微笑，她又追問道，「這代表承認還是否認？」結果厄文依舊只是微笑；雖然沒有正面回應，但也沒有急忙否認，引發球迷的遐想。

▲球哥博爾(左)。（圖／達志影像／美聯社）