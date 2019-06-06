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NBA冠軍戰／暴龍G3半場60比52領先　勇士靠柯瑞飆25分苦撐

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▲勇士柯瑞、伊古達拉、李文斯頓；暴龍雷納德、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽G3移師衛冕軍主場舉行，但勇士兩大主將杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)皆掛傷號。作客的暴龍開賽就拉出一波17比7猛攻，一度拉開12分領先，勇士則靠一哥柯瑞(Stephen Curry)前2節13投7中飆出25分苦追；上半場打完，暴龍以60比52領先。

欲挑戰3連霸的勇士遭傷病魔咒襲擊，除了杜蘭特持續缺陣，G2又傷了後場神射湯普森和替補長人魯尼(Kevon Looney)，迫使主帥柯爾(Steve Kerr)將李文斯頓(Shaun Livingston)與伊古達拉(Andre Iguodala)同時拉上先發；「浪花弟」也因此中斷連120場季後賽出賽紀錄。

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過去2戰合計20投僅6中的暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)，賽前就放話要在客場打出更好的表現，他的兩罰替多倫多首開G3得分紀錄，隨後灣區一哥柯瑞回敬一記中距離。暴龍先發5虎開賽前9投6中，拉出一波17比7的猛攻強壓衛冕軍，其中西亞卡姆(Pascal Siakam)包辦了6分。

▲勇士柯瑞、伊古達拉、李文斯頓；暴龍雷納德、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍西亞卡姆(左)。（圖／達志影像／美聯社）

在總決賽找回外線準度的「聖堂射手」格林(Danny Green)單節則飆進了3顆三分，讓暴龍持續保有10分領先。多倫多當家得分手雷納德首節最後2分13秒連4罰命中，一度率隊拉開12分差。勇士則幾乎僅靠一哥柯瑞得分，他首節就出手11次掃下17分，包括此節終了前14.4秒於右側45度角砍進單場第3記外線，將比數逼近到29比33。

不過「聖堂射手」10秒後也回敬一顆左側底線三分，讓暴龍帶著36比29、7分領先進入次節。打滿首節的柯瑞次節開局在場下休息，前役18投僅5中的西亞卡姆延續首節的火燙手感，連切帶投砍下8分，還有一記胯下運球加速切入單手拋進兩分的美技；隨後伊巴卡(Serge Ibaka)殺到禁區要到兩罰都把握住，暴龍將比數改寫為52比38、14分差。

雙方接下來近3分鐘都沒能再添分數，直到次節還剩4分21秒，勇士悍將格林(Draymond Green)才接到柯瑞的助攻在籃下拿到兩分。暴龍陷入將近5分鐘的得分荒後，終於由羅瑞飆進一顆27呎三分球，繼續保有11分領先。上半場最後2分18秒，柯瑞砍進個人單場第4記外線，率隊追到47比55。

暴龍次節團隊手感降溫，勇士靠著柯瑞前2節轟下25分，上半場結束後追到52比60。暴龍則以羅瑞8投5中攻下15分最高；西亞卡姆繳出14分、5籃板；雷納德有9分進帳。

▲勇士柯瑞、伊古達拉、李文斯頓；暴龍雷納德、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞(中)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍雷納德羅瑞柯瑞林書豪勇士
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