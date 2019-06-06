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NBA冠軍戰／林書豪終於上了！　打不到1分鐘沒出手喜迎第2勝

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▲林書豪在總冠軍賽登場。（圖／CFP）

▲林書豪在總冠軍賽登場。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪在總冠軍賽G3迎來個人總決賽處女秀，暴龍在最後1分37秒仍保有118比105、13分領先，勇士也將轟了47分的一哥柯瑞(Stephen Curry)換下場休息；「豪小子」因此在終場前51.7秒得到上場機會，最後時刻他沒有選擇出手，而是讓進攻秒數走完，在「場上」喜迎暴龍總決賽第2勝。

返回職業生涯發跡地灣區應戰的林書豪，過去2戰沒有得到任何上場時間，儘管暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)G2陷入犯規麻煩，提前6犯畢業，但「豪小子」仍沒被喊到名字，主帥納斯(Nick Nurse)僅用8人輪替，讓大復活的第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)打了38分鐘。

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林書豪在G3賽前一天逛了灣區的中國城，還在IG與球迷分享他的「球場時尚照」，不少豪迷都在貼文下聲援他，「讓林書豪上場」、「你需要上場時間」、「希望你能夠在總決賽登場」；還有豪粉對暴龍主帥納斯堅持不用「豪小子」非常火大，「這是你第一次或許也是最後一次打總決賽，他卻不讓你打？」

▲勇士柯瑞、伊古達拉、李文斯頓；暴龍雷納德、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞獨木難撐大局。（圖／達志影像／美聯社）

千呼萬喚之下，林書豪總算在G3最後51.7秒替補羅瑞上陣。這一戰暴龍首節就拉出17比7猛攻強壓衛冕軍，進攻端多點開花，全隊共6人得分上雙，雷納德(Kawhi Leonard)攻下30分、羅瑞繳出23分、格林(Danny Green)砍了6顆三分掃下18分；在「豪小子」上場前，暴龍保有13分領先。

林書豪最後時刻並沒有出手，而是讓進攻秒數走完，勇士替補伊文斯(Jacob Evans)終場前1.2秒三分出手不進，暴龍主戰中鋒小賈索(Marc Gasol)抓下籃板，也宣告比賽結束，暴龍終場以123比109從甲骨文球場帶走總決賽第2勝。

▲勇士柯瑞、伊古達拉、李文斯頓；暴龍雷納德、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞獨木難撐大局。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍林書豪豪小子
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