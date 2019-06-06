NBA冠軍戰／柯瑞嘗到詹皇轟51分仍輸滋味　淡定稱「有趣」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季要挑戰3連霸的勇士，季後賽次輪G5就折損過去2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)，更糟糕的是後場神射湯普森(Klay Thompson)又在總冠軍賽G2拉傷左腿筋缺席G3，得分重任全落到一哥柯瑞(Stephen Curry)身上，他猛轟47分仍無力回天，嘗到詹姆斯(LeBron James)去年總冠軍賽G1飆出51分還是輸的苦澀滋味。

請繼續往下閱讀...

雖然湯普森有強烈意願要打G3，但他前一天訓練時移動就不太順暢，最終勇士教練團仍以他的健康為重，改由資深替補李文斯頓(Shaun Livingston)頂替先發，「湯神」連120場季後賽出賽紀錄因而中斷。這也是柯瑞首度在搭檔「浪花弟」缺陣的情況下，單獨率隊出征季後賽。

少了杜蘭特與湯普森兩大得分手的支援，柯瑞一肩扛起得分重任，上半場就以13投7中掃下25分，締造個人總決賽半場得分新高。他第3節又灌了15分，好幾度率隊將分差縮小到個位數，但一己之力難抵暴龍始終維持在5成上下的兇猛團隊火力。

暴龍末節持續擴大分差，但柯瑞的求勝意志並沒有因此動搖，他甚至為了抄球整個人飛撲到地上抱住球，直到最後1分37秒，因為時間所剩無幾，勇士卻還落後13分，勇士主帥柯爾(Steve Kerr)才把「咖哩」換下場休息，宣告投降。

▲勇士一哥柯瑞飛撲到地上搶球。（圖／達志影像／美聯社）

前任湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)也關注這場比賽，他在個人推特評論到，雖然勇士最後輸球，但柯瑞狂飆47分的表現展示了他的宰制力。值得一提的是，「咖哩」是去年總決賽G1轟下51分的詹姆斯之外，唯一一位在總冠軍賽單場得分超過47分，最後球隊卻沒贏的球員，嘗到了「獨木難支」的苦澀滋味。

不過柯瑞賽後態度相當淡定，「在現在這樣的時刻，其他人必須要有準備挺身而出的心態，這是我們一直在說的。我們得到場上戰鬥，今晚我們做到了。顯然我們必須表現得更好，尤其是在防守端，但我喜歡我們的競爭精神。」

柯瑞坦言少了杜蘭特和湯普森，出現了高達50分的得分空缺，球隊需要做出調整，但他還是充滿信心，「這是一個漫長的系列賽，這對我們來說會非常有趣。」

▲勇士一哥柯瑞飛撲到地上搶球。（圖／CFP）