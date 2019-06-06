NBA冠軍戰／巴克利斷言KD不會打總決賽　指他臉皮薄不適合紐約

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從西區準決賽對火箭G5拉傷右小腿，杜蘭特(Kevin Durant)已經缺陣將近1個月，勇士在總冠軍賽G3同時少了他和湯普森(Klay Thompson)，在自家主場慘輸了14分；這位兩屆FMVP究竟何時能歸隊，恐攸關灣區軍團能否完成3連霸，但「惡漢」巴克利(Charles Barkley)卻認為，KD根本不會打總決賽。

杜蘭特上次為勇士出賽，得追溯到上個月9日對火箭的西區準決賽，他在該役拉傷右小腿，MRI檢查結果顯示，僅是輕微拉傷，外界一度預估他最快有機會在分區冠軍賽G4復出，但直到總冠軍賽G3賽前一天，他都未參與球隊訓練，繼續高掛免戰牌。

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除了杜蘭特之外，前2場總決賽場均能攻下23分的湯普森也因左腿筋的傷勢缺席G3，迫使主帥柯爾(Steve Kerr)將李文斯頓(Shaun Livingston)與伊古達拉(Andre Iguodala)同時拉上先發；所有得分重任都落到一哥柯瑞(Stephen Curry)身上，雖然他單場猛飆個人新高47分，最終仍無力回天。

▲勇士杜蘭特(左)。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特何時能歸隊，成了勇士迷最關心的問題之一，不過轉任球評的「惡漢」巴克利卻斷言，「我已經說過了，我不認為杜蘭特會打總決賽。」

除了「預言」杜蘭特不會在總冠軍賽復出，巴克利也不看好KD轉往紐約發展，「我會說，『Kevin，你是我看過最偉大的球員之一，你也是我看過臉皮最薄的人之一；我不知道你會不會適合紐約。』」

巴克利直言，如果杜蘭特繼續在網路上和那些青少年吵架，他根本應付不來紐約的媒體，「他是一個很棒的人，很出色的球員，但我不認為他有在紐約打球的精神特質，這是我的個人看法。」

▲勇士杜蘭特(左)。（圖／CFP）