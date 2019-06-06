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NBA冠軍戰／柯爾盼湯神G4回歸　「若讓他上場受傷我無法原諒自己」

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▲勇士主帥表示若害湯普森再受傷會無法原諒自己。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾表示若害湯普森再受傷會無法原諒自己。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連續折損杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Klay Thompson)之下，勇士在總冠軍賽G3進攻端僅剩「單核心」柯瑞(Stephen Curry)，從開賽就陷入苦戰。不過灣區主帥柯爾(Steve Kerr)並不後悔讓「湯神」休戰的決定，「如果我讓他上場，他卻又受傷，我永遠都無法原諒我自己。」

當勇士去年夏天迎來明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)，組成傲人的5巨頭陣容，被球迷戲稱為「宇宙勇」，但邁向3連霸之路並沒有如預期順利；先是季初爆出杜蘭特與格林(Draymond Green)的內鬨風波，季後賽則面臨嚴重的傷病潮，雖然「表弟」趕在總冠軍賽復出，但另外兩大得分手KD和湯普森同時缺席了G3。

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自從西區準決賽G5拉傷右小腿，杜蘭特已休養了將近1個月，錯過了分區冠軍賽和總決賽前3戰，而連續120場季後賽出賽的湯普森則在前役傷到左腿筋；他去年總決賽也曾抱著扭傷的腳踝拚戰，但勇士已表明若是存在任何風險，就不會讓這位神射上陣。

▲勇士主帥表示若害湯普森再受傷會無法原諒自己。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森因左腿筋拉傷只能坐板凳。（圖／達志影像／美聯社）

勇士主帥柯爾賽後解釋讓湯普森休戰的原因，是因為不想冒著讓他傷勢加重的風險，「這是我們做的決定，我也能接受這樣的結果。如果我讓他上場，他卻又受傷，我永遠都不會原諒我自己。」儘管勇士G3從開賽就一路落後，最後以14分差落敗，但他仍認為這是正確的選擇。

柯爾透露，好消息是湯普森過去2天的狀態不錯，距離總決賽G4還有2天可以復原，他希望愛徒G4能夠順利回歸。這一戰勇士全隊僅3人得分上雙，柯瑞一人狂轟47分，幾乎包辦球隊一半的分數，變成了一場「咖哩」與暴龍的比賽。

柯爾大讚當家一哥表現太不可思議，「他今晚的表現，老實說我不認為其他人曾辦到過。他打球的方式、投籃的方式，還有融合了運球和投射技巧，看起來很令人讚嘆，他太棒了。」

▲勇士卡森斯、柯瑞、湯普森、柯爾，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森(中)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰勇士柯瑞湯普森柯爾
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