NBA冠軍戰／KD復出難預測　柯爾：可能參加一次訓練就回歸

▲杜蘭特在西區準決賽對火箭時拉傷。（圖／路透）



記者顏如玉／綜合報導

自西區準決賽對火箭，就因小腿拉傷缺陣至今的杜蘭特(Kevin Durant)到底何時復出，成為媒體關注的焦點，總冠軍戰G2賽前主帥柯爾（Steve Kerr）給出回應，表示KD可能只會參加G3前一天的訓練就會重返球場，「但這只是『可能』，因為這是每天都要觀察的事，畢竟是傷病，多了很多不可預測性。」

KD在西區準決賽對決火箭的G5拉傷，自此以後就持續缺席，但勇士陣容完整，原本外界一度認定勇士不需要KD也照樣能大殺四方，但總冠軍戰G1勇士卻因關鍵時刻少了杜蘭特的致命單打能力而少了「完全體」威力，最終讓暴龍以118比109留住勝利。

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G1結束後，據美國媒體報導，KD有可能在G3回到主場時復出，但應該G4才會正式披掛上陣，對此柯爾給出回應，勇士在G3前在禮拜三會有一次訓練，KD可能會參加，但仍無法參加完全對抗的訓練，「所以他可能只參加一次球隊訓練就會復出。」

不過KD到底能不能在G3復出，柯爾也不能給出明確答案，「只是有可能，我再重申一遍，這是每天都要觀察的事情，若我們可以預測未來，我們早就知道了，這是傷病，就有很多不可預測性。」