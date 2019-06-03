運動雲

>

NBA冠軍戰／KD復出難預測　柯爾：可能參加一次訓練就回歸

ETtoday運動雲

▲勇士杜蘭特、柯瑞。（圖／路透）

▲杜蘭特在西區準決賽對火箭時拉傷。（圖／路透）

記者顏如玉／綜合報導

自西區準決賽對火箭，就因小腿拉傷缺陣至今的杜蘭特(Kevin Durant)到底何時復出，成為媒體關注的焦點，總冠軍戰G2賽前主帥柯爾（Steve Kerr）給出回應，表示KD可能只會參加G3前一天的訓練就會重返球場，「但這只是『可能』，因為這是每天都要觀察的事，畢竟是傷病，多了很多不可預測性。」

KD在西區準決賽對決火箭的G5拉傷，自此以後就持續缺席，但勇士陣容完整，原本外界一度認定勇士不需要KD也照樣能大殺四方，但總冠軍戰G1勇士卻因關鍵時刻少了杜蘭特的致命單打能力而少了「完全體」威力，最終讓暴龍以118比109留住勝利。

請繼續往下閱讀...

G1結束後，據美國媒體報導，KD有可能在G3回到主場時復出，但應該G4才會正式披掛上陣，對此柯爾給出回應，勇士在G3前在禮拜三會有一次訓練，KD可能會參加，但仍無法參加完全對抗的訓練，「所以他可能只參加一次球隊訓練就會復出。」

不過KD到底能不能在G3復出，柯爾也不能給出明確答案，「只是有可能，我再重申一遍，這是每天都要觀察的事情，若我們可以預測未來，我們早就知道了，這是傷病，就有很多不可預測性。」

關鍵字： NBA冠軍戰勇士暴龍柯爾KD
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

剛上場就很忙，三顆滾地球球通通都找上楊家維，刺殺刺殺再刺殺 | 06_02 統一 vs 兄弟 八局下

推薦閱讀

NBA冠軍戰／射手柯瑞再創紀錄　暴龍主帥：他重新定義三分

NBA冠軍戰／不是即刻回歸　杜蘭特復出就在G4

NBA冠軍戰／無懼媒體「嗜血」　范弗利特回穩慶幸有清醒腦袋

NBA冠軍戰／加拿大球迷很棒！　柯爾：連噴垃圾話都很有禮貌

熱門新聞

日職／王柏融狂飆5支5壓力釋放　霸氣發文兩段話表決心

NBA冠軍戰／射手柯瑞再創紀錄　暴龍主帥：他重新定義三分

玉山盃／個人獎名單出爐　林昱珉包辦MVP+最佳投手

法網／5小時5盤苦戰晉級　瓦林卡睽違4年8強對決費爸

中職／計畫3野手登板各抓1出局數　潘武雄被劉育辰拒絕

玉山盃／破5成打擊率稱王　鄭宗哲入選U18拚旅外

讀者回應

﻿

最新新聞

1冠軍有菜市場名　李晶恩別稱李六

2中華奧會獲國際奧林匹克學院獎　

3交流賽　養樂多能否衛冕令人質疑

4NBA冠軍戰／VV半場12分全隊第2高

5陳偉殷三振馬查多　對教士2局挨陽春砲

熱門新聞

1王柏融狂飆5支5賽後發文　霸氣兩段話表決心

2暴龍主帥：柯瑞重新定義了三分球

3玉山個人獎林昱珉包辦MVP+最佳投手

4瓦林卡晉級8強　對決同鄉費爸

5潘武雄想登板投球被劉育辰拒絕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

余德龍五打數四安打，僅差一支全壘打就能完成完全打擊｜06_01 富邦 vs Lamigo 賽後

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366