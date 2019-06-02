NBA冠軍戰／射手柯瑞再創紀錄　暴龍主帥：他重新定義三分

▲納斯認為柯瑞重新定義了三分球。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

儘管勇士在總冠軍戰G1沒能取得勝利，但柯瑞(Stephen Curry)仍創早了歷史，三分球突破100顆成為史上第一位在總決賽投進百顆三分的球員，而暴龍主帥納斯(Nick Nurse)也大讚，「柯瑞重新定義了三分球。」

總冠軍戰G1在暴龍主場進行，一開戰柯瑞就展現火燙手感，首節5投4中轟下11分，其中有3球都是三分彈，這也讓他在總冠軍戰的三分命中數突破100球，是史上第一位在總冠軍戰投進100球三分的球員，但整場比賽命中率不高，18投僅8中，其中三分球是9投4中，三分球紀錄先停留在102球，柯瑞還有機會將記錄再往上推。

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談及這位聯盟頂級射手，納斯也忍不住讚賞，「我認為他重新定義了三分球，他讓全世界的孩子都開始練習在40呎（約12.2公尺）外投球，近三、四年前聯盟刮起三分球風潮，很大的原因就是浪花兄弟、KD等勇士球員所帶起的。」

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）



據basketball-reference.com投籃數據顯示，自2014-2015賽季開始，距離28至40呎的三分球較從前增加了兩倍，同時準確度也有所提升，而本賽季目前有4177顆三分球，嘗試從28到40呎的距離投籃，並投進1302顆球，命中率達31.2%。

這幾年聯盟有不少「Logo Shot」的演出，納斯說，「現在你也可以看見很多人在三分線外6到8呎就出手了，這在幾年前幾乎看不到，所以我認為柯瑞重新定義了人們對三分球的想像，以及三分線的距離。」

對於自己的三分表現，柯瑞表示，他也知道會對現在的世代有多大的影響，「他們看了電視以後，有興趣就會跟著學習、模仿，這是很酷的體驗，但就像格林(Draymond Green)說的，你不會一覺醒來突然就變得多厲害，而是必須投入數不清的小時去精進自己，才能有這樣的水準穿上NBA球衣。」