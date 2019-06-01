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法網／大坂直美爆冷32強止步　連三大滿貫奪冠夢碎

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▲法網，大坂直美止步32強。（圖／達志影像／美聯社）

▲法網大坂直美止步32強。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

去年美網、今年澳網接連奪冠登上世界球后的大坂直美，原本期待本次法網也能衝擊冠軍，但1日的32強面對單打世界第42名、雙打世界第一的席妮亞可娃(Katerina Siniakova)，卻遭到直落二爆冷吞敗，在大滿貫的16勝也遭到終結。

大坂直美今年澳網奪冠後榮登世界球后，成為亞洲第一人，不過至此以後卻難再闖冠軍戰，一度遭受輿論壓力，來到不擅長的紅土賽季，大坂直美前兩場馬德里和羅馬大師賽都止步8強，而先前她在法網最佳成績為2016、2018年的32強。

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今年再戰法網，大坂直美首輪就遭遇嚴峻考驗，遭到世界第90名的斯洛伐克女將史科米多娃(Anna SCHMIEDLOVA)賞蛋，但最終仍上演逆轉奪勝，第二輪面對前球后艾薩蓮卡(Victoria Azarenka)，大坂直美再度於先失一盤的情況下逆轉奪勝。

32強對決席妮亞可娃，大坂直美沒能再上演驚奇逆轉戲碼，以4比6、2比6吞敗無緣再進一步，終止自己從美網、澳網到法網的大滿貫16連勝，也無緣挑戰連續第三次在大滿貫奪冠，不過因為會威脅到球后寶座的對手都已淘汰，大坂直美仍能維持單打世界第一。

關鍵字： 法網大坂直美32強大滿貫
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