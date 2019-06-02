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NBA冠軍戰／無懼媒體「嗜血」　范弗利特回穩慶幸有清醒腦袋

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▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管在低潮時一度被報導得很「慘」，暴龍范弗利特卻一點也不沮喪。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

身為暴龍的第一替補控衛，范弗利特(Fred VanVleet)在季後賽卻表現起伏，直到東冠G4才找回手感，至總冠軍賽連4戰得分上雙，暴龍還全部奪勝，談及自己被「狂噴」的想法，范弗利特坦言這就是媒體，「當我有表現時，我看上去很棒，但當我狀況糟時，我就該死，事情從來就不像他們敘述得那麼誇張。」

本季例行賽場均能攻下11分、4.8助攻和2.6籃板的范弗利特，進入季後賽完全找不到狀況，僅首輪G1得分上雙，次輪曾連3場零進球，進入強度更高的東區冠軍賽，即使G3回到多倫多主場依舊沒起色，一度被網友罵翻，還遭到球迷瘋狂「許願」不要再上場。

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但東冠G4開始，范弗利特似乎因寶寶的出生找回手感，揮別空前低潮大爆發，東冠最後三戰三分球17投14中，替暴龍開啟外圍強大攻勢，到總冠軍戰G1也維持火燙狀態、8投5中拿下15分，連4戰得分至少13分以上，這四戰暴龍全部奪勝，也被視為能奪下東區金盃的「奇兵」。

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲范弗利特在東冠G4找回手感。（圖／達志影像／美聯社）

談及季後賽一路走來歷經低潮又找回手感，范弗利特認為，這都是比賽的一部分，「你會有高潮當然也會有低潮，這是我被賦予的經歷，讓我能夠有更棒的角度看待人生，對我們運動員來說，狀態起伏事關重大，但對普通人而言，他就只是籃球，所以你要理解，當你狀態不佳、手感冰冷時，就回到健身房繼續埋頭苦練吧。」

儘管季後賽一度被網友、媒體狂噴，認為表現不佳不該繼續待在場上，但范弗利特認為，事情根本沒有大家描述得那麼誇張，「當你有表現時，媒體會把你捧上天，但當你開始走下坡，你就一無所有，但事情沒有那麼好、也沒那麼糟，所以我很慶幸自己有顆清醒的腦袋，讓我能在這些報導中平靜走下去，我認為，你在你狀態好時享受了一切讚美，那麼你也該在狀態低靡的時候，承受一切輿論。」

范弗利特表示能夠理解媒體為什麼要寫這些報導，「大家來到賽場，就是希望每天都能有故事，這是我們生活的世界，每天都有事情發生，你需要向你的老闆、粉絲交待，所以我對媒體很了解，但也因為如此，季後賽階段我很少接觸社交媒體。」

▲公鹿字母哥安戴托昆波；暴龍雷納德、范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA冠軍戰暴龍范弗利特Fred VanVleet
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