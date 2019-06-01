NBA冠軍戰／加拿大球迷很棒！　柯爾：連噴垃圾話都很有禮貌

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

尋求三連霸的勇士在總冠軍戰G1作客暴龍吞敗，但主帥柯爾(Steve Kerr)賽後受訪時仍大讚加拿大，先表示自己每次都會被「北境」國歌感動，接著又笑說，「有趣的是，在這裡儘管我們深受環境挑戰，但加拿大球迷真的很棒，就算騷擾我們、對我們噴垃圾話，依舊很有禮貌。」

柯爾本週就不只一次表示，自己很喜歡來到多倫多主場比賽，「這裡的氣氛很棒，尤其是唱國歌的時候，聽到全場球迷齊唱O Canada，真的是件很美好的事。」

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暴龍今年隊史24年首闖冠軍戰，首戰又在主場進行，多倫多球迷無不希望自家球隊能拿下勝利，在賽前一天還有球迷到勇士下榻飯店放煙火搗亂，只希望能為勝利「盡一份心力」，最終暴龍也在西亞卡姆(Pascal Siakam)砍32分的帶領下，如願以118比109奪勝，讓加拿大球迷相當沸騰。

▲加拿大球迷被讚「很有禮貌」。（圖／達志影像／美聯社）



賽後柯爾談到多倫多的氣氛，表示非常喜歡以外，還笑說來到這裡應該飽受環境挑戰、威脅，「但卻非常有趣，因為加拿大球迷即使對我們噴垃圾話，依舊很有禮貌。」

不只柯爾，湯普森(Klay Thompson)也曾被加拿大球迷「噴」，據《ESPN》報導，湯普森形容加拿大球迷的垃圾話是他聽過最棒的了，「那感覺就像『嘿，老兄，希望你今天有個糟糕的一天。』，沒有任何髒字，我很感謝，很感謝他們的尊重，謝謝你們，加拿大。」

柯爾1995-96賽季效力芝加哥公牛時，也曾來訪多倫多，他回憶，當時他印象最深刻球隊錯失了壓哨贏球的機會，「但我還記得多倫多球迷非常興奮和熱情，因為他們擁有了NBA的球隊。」