NBA冠軍戰／為多倫多盡一分力！　暴龍迷半夜放煙火吵勇士

▲多倫多球迷等了24年終於挺進總冠軍戰。(圖/達志影像/美聯社)



記者顏如玉/綜合報導

暴龍史上首度挺進NBA總冠軍戰,31日首戰在主場迎接勇士,而多倫多球迷可說是無所不用其極地想要「歡迎」衛冕軍,據美媒報導,比賽當天的凌晨3點還有球迷到勇士下榻的飯店放煙火搗亂,希望打亂勇士的睡眠,進而影響到之後總冠軍戰的表現。

Raptors fans really set off a bunch of fireworks at 3am outside of the Warriors hotel room last night.



Keep that saaaame energy doe pic.twitter.com/i5Hc44rCDo