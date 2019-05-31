NBA冠軍戰／為多倫多盡一分力！　暴龍迷半夜放煙火吵勇士

▲多倫多球迷等了24年終於挺進總冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

暴龍史上首度挺進NBA總冠軍戰，31日首戰在主場迎接勇士，而多倫多球迷可說是無所不用其極地想要「歡迎」衛冕軍，據美媒報導，比賽當天的凌晨3點還有球迷到勇士下榻的飯店放煙火搗亂，希望打亂勇士的睡眠，進而影響到之後總冠軍戰的表現。

Raptors fans really set off a bunch of fireworks at 3am outside of the Warriors hotel room last night.



Keep that saaaame energy doe pic.twitter.com/i5Hc44rCDo 請繼續往下閱讀... May 30, 2019

這是NBA總冠軍戰史上首度移師「境外」加拿大舉行，多倫多球迷等這一天已經24年了，為了讓暴龍能更佔有優勢，球迷可說是想盡辦法要盡一份心力，在社交軟體上就出現暴龍球迷半夜到勇士下榻飯店放煙火的影片，還寫出「我為了這座城市做這些(I did it for the city. )！」

這已經不是球迷第一次在球員下榻飯店放煙火干擾，先前秘魯足球迷就曾到紐西蘭的飯店外放鞭炮，不過暴龍迷這一舉動似乎對勇士沒什麼影響，還可能影響到自家球員，據悉伊巴卡(Serge Ibaka)當天和勇士住在同一間飯店，但隔天後勇士衛庫克(Quinn Cook)、杜蘭特(Kevin Durant)都表示沒有聽到煙火聲。