綠軍布朗44分輕取溜馬　最佳第6人熱門普里查德準大三元0失誤

▲塞爾提克普里查德（左）、溜馬哈利伯頓（右）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

衛冕軍塞爾提克今（28）日對陣溜馬，雙方上次交手打進延長賽，由溜馬135比132帶走勝利，綠衫軍本場加倍奉還，未經加時就攻下142分，其中布朗（Jaylen Brown）猛轟44分，年度最佳第6人熱門人選普里查德（Payton Pritchard）繳出18分、8籃板、10助攻、0失誤的準大三元，幫助球隊以142比105成功復仇。

綠衫軍陣中2大防守好手波辛基斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）本場因傷未能上陣，波辛基斯左腳踝扭傷；哈勒戴肩膀受傷，已連續第2場缺席，但塞爾提克依然展現優異的團隊防守，他們全場抄截9次，並將溜馬的三分命中率限制在28%以下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Why would you leave Payton Pritchard all alone behind the three point line? pic.twitter.com/eUNKTMpYRN — Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) December 28, 2024

綠衫軍首節就火力全開，第一節還剩5分59秒，雙方11比11平手，坦圖（Jayson Tatum）上籃得分，隨後布朗投進三分，又立馬補上1記灌籃，懷特（Derrick White）跟普里查德也帶上三分準心加入戰局，連續命中暗箭三分，一波猛攻之下，綠衫軍首節以39比22領先溜馬。

次節，霍佛德（Al Horford）連續命中2顆三分球，幫助塞爾提克打出13比0的攻勢，溜馬完全無法招架，次節結束時，綠衫軍領先優勢達67比35。

下半場溜馬進攻也未有起色，防守端全面崩盤，在第4節時綠衫軍甚至一度將比分擴大至38分差，終場溜馬就以105比142不敵綠衫軍。

▲塞爾提克布朗攻下44分。（圖／路透）

勝隊塞爾提克，坦圖貢獻22分、13籃板、3抄截，附帶3記三分；布朗本場攻下44分外，也有4次抄截，成為繼柏德（Larry Bird）和華克（Antoine Walker）之後，首位能得44分並有4次抄截的塞爾提克球員；板凳上的年度第6人熱門候選普里查德挹注18分、10助攻、8籃板的準大三元，且0失誤。

敗方溜馬，一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得到19分、9助攻；馬圖林（Bennedict Mathurin）砍下18分；西亞卡姆（Pascal Siakam）則有14分和9籃板。