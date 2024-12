綠軍布朗44分輕取溜馬　最佳第6人熱門普里查德準大三元0失誤

▲塞爾提克普里查德(左)、溜馬哈利伯頓(右)。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

衛冕軍塞爾提克今(28)日對陣溜馬,雙方上次交手打進延長賽,由溜馬135比132帶走勝利,綠衫軍本場加倍奉還,未經加時就攻下142分,其中布朗(Jaylen Brown)猛轟44分,年度最佳第6人熱門人選普里查德(Payton Pritchard)繳出18分、8籃板、10助攻、0失誤的準大三元,幫助球隊以142比105成功復仇。

綠衫軍陣中2大防守好手波辛基斯(Kristaps Porzingis)和哈勒戴(Jrue Holiday)本場因傷未能上陣,波辛基斯左腳踝扭傷;哈勒戴肩膀受傷,已連續第2場缺席,但塞爾提克依然展現優異的團隊防守,他們全場抄截9次,並將溜馬的三分命中率限制在28%以下。

Why would you leave Payton Pritchard all alone behind the three point line? pic.twitter.com/eUNKTMpYRN