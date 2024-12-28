高雄海神鏖戰到2OT飲恨　陳懷安狂送14助攻自責失誤太多

▲高雄海神陳懷安。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

結束主場5連戰，高雄全家海神職業籃球隊今(28)日作客新北國王，雙方鏖戰至兩度延長賽，海神隊最多取得8分領先，第4節卻遭國王逆襲，正規賽結束雙方戰成平手，于煥亞、陳懷安延長賽輪番挺身，可惜最終108比111飲恨。

兩洋應戰的海神隊此役拚搶籃板積極，全隊搶下66顆籃板球含23顆進攻籃板，前3節維持領先，但第4節失誤過多遭反超比分，于煥亞、陳懷安輪番外線冷箭挺身，倒數15.5秒陳懷安兩度外線未果，雙方進入延長賽。

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延長賽摩爾斯犯滿離場，陳懷安、于煥亞及艾德內外攜手，打出8比2攻勢，取得6分領先，但國王倒數13秒再度扳平，艾德、胡瓏貿讀秒階段兩波進攻無功而返，雙方二度逼平。海神儘管2OT一度取得1分超前，無奈未能把握最後得分機會，終場3分差飲恨。

▲高雄海神艾德。（圖／高雄全家海神提供）

艾德出賽45分鐘，轟下效力海神新高30分、18籃板、4助攻外帶3抄截；摩爾斯18分、16籃板，此外罰球8罰俱中，于煥亞、胡瓏貿各貢獻11分。

總教練費雪指出，「此役兩隊都拚盡全力，海神在只有兩位洋將應戰情況下，在客場高張力賽事中，我們在前半段有確實地執行賽前的規劃，但我們在關鍵時刻的確錯過了幾次能拿下勝利的機會，特別是第4節與第2次延長。」



陳懷安此役攻下19分、14助攻，坦言自己失誤過多，「團隊防守積極，賽前教練有特別針對林書豪規劃防守策略，無論單洋將或是雙洋將在場，都有收到成效。但自己幾次進攻組織沒有執行好戰術、組織也不順暢，要再改進。」