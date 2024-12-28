漢姆被湖人撤換主因？　亞瑞納斯：不會講「詹姆斯語」

▲湖人詹姆斯、前湖人總教練漢姆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人今年休賽季開除前教頭漢姆（Darvin Ham）迎來瑞迪克（JJ Redick）掌兵符，對於湖人換帥原因，退役NBA球員亞瑞納斯（Gilbert Arenas）提出看法，他將矛頭指向湖人一哥詹姆斯（Lebron James），認為詹姆斯不信服漢姆，兩人無法合作，「你必須跟詹姆斯用『相同的語言』溝通，否則他不會聽你的。」

漢姆執教湖人2個賽季，帶領湖人連續2年從附加賽晉級到季後賽。2023年，湖人是第7種子，他們一路闖入西區冠軍賽，才被當年冠軍金塊淘汰；上賽季，湖人則在首輪被淘汰。

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漢姆在湖人的例行賽執教成績為90勝74敗（勝率54.7％），季後賽9勝12敗（勝率42.9％）。然而，有報導稱他與球員之間存在矛盾，最終在今年5月被解雇。

▲湖人詹姆斯、前湖人總教練漢姆。（圖／達志影像／美聯社）

退役球員亞瑞納斯在自己的播客節目《Gil's Arena》中提到，漢姆上季取得47勝，這是過去13年來，除了湖人奪冠賽季(2019-20)，最多的勝場。目前瑞迪克的勝率（17勝13敗／勝率56.7％）略高於漢姆執教首季（43勝39敗／勝率52.4％），兩人表現差不多。

亞瑞納斯直言，「說實話，明星球員通常比教練聰明吧？如果明星球員比教練聰明，那對教練來說就會是相當艱難的工作。教練必須面對詹姆斯的自我，詹姆斯的籃球智商極高，你必須和他用『相同的語言』來溝通，否則他根本不會聽你的。」

亞瑞納斯表示，針對和詹姆斯溝通的部分，瑞迪克是比漢姆更聰明的教練，「瑞迪克為何比漢姆更聰明？因為他能夠坐下來與詹姆斯進行對話，而瑞迪克所說的話能讓詹姆斯信服。」

▲湖人詹姆斯、湖人總教練瑞迪克。（圖／路透）

詹姆斯在21年的職業生涯中4度奪冠、獲得4座總冠軍賽MVP、4屆例行賽MVP、20度入選年度最佳陣容。他的影響力顯然超過了任何教練，亞瑞納斯認為，漢姆無法讓詹姆斯信服並達成共識，是他被解雇的主因。