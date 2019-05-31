NBA冠軍戰／史上贏G1最後奪冠機率7成　過去5年4次

▲贏下總冠軍戰G1最終奪冠機率達到7成。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA總冠軍戰31日火燙開打，雖然暴龍擁有主場優勢，但外界普遍認為勇士依舊能夠擊敗多倫多軍團，從過往歷史來看，贏下G1的球隊，最後奪下總冠軍的勝率高達7成，在主場作戰的暴龍有著較大優勢，若能搶下勝利，絕對能夠大幅增添士氣。

根據統計，在過去奪下總冠軍的球隊中在G1的戰績為51勝21敗，這也代表著只要贏下G1，最終奪冠機率就高達70.8％。過去5年的總冠軍分別是馬刺、勇士、騎士、勇士、勇士，這5次的總冠軍戰中，除了2016年的騎士之外，另外4次都贏下了G1的勝利，而騎士那次是在1比3大幅落後情況下逆轉，在歷史上是極小機率才會出現，這也可見贏下G1對於整個系列戰走向有多麼重要。

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由於杜蘭特(Kevin Durant)在G1中依舊無法出賽，甚至G2也可能無法登場，而暴龍握有主場優勢，這對於多倫多來說絕對是利多，他們若能把握住機會捍衛主場，搶下關鍵的第一戰，就能夠將是氣大幅提升，值得一提的是，暴龍在今年季後賽主場戰績為8勝2敗，勝率達到8成，而這2場敗仗都是在季後賽開打階段，分別是首輪面對魔術的G1以及次輪的G2，所以在G1暴龍能贏球的信心非常大，只要能搶下勝利，主場優勢將會擴大。