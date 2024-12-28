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厄文看兩人打架傻了！太陽中鋒失控遭狂酸　自家記者：快交易他

記者游郁香／綜合報導

近來捲入交易傳聞的太陽中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)，今(28)日出戰獨行俠時失控「摑掌」對手，引發3人遭驅逐的火爆衝突。紐基奇上季曾被勇士悍將格林(Draymond Green)揮拳打臉，當時他公開表示對方需要幫助，灣區球迷趁此機會將這句話回送給他，鳳凰城記者也認為太陽想爭冠得快點交易送走紐基奇。

現年30歲的紐基奇過去是拓荒者多年來的主戰中鋒，與前波特蘭一哥里拉德(Damian Lillard)交情甚篤，他上季改披太陽戰袍，依舊擔任先發，但表現下滑，本季至今場均僅9分，與巔峰時期的17.6分相去甚遠，平均命中率45.7%也是生涯前2季後的新低，他本季還曾因「不傳球」遭頭牌杜蘭特(Kevin Durant)嚴厲指責。

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▲▼太陽紐基奇、獨行俠馬歇爾。（圖／路透）

▲太陽中鋒紐基奇失控引爆衝突。（圖／路透，下同）

紐基奇今日在主場出戰獨行俠，第3節開局他被抓了進攻犯規，和上前與他理論的馬歇爾(Naji Marshall)發生口角，他一掌拍向對方，遭馬歇爾出拳還擊，目睹兩人打架的達拉斯明星後衛厄文(Kyrie Irving)一臉吃驚，隨後紐基奇被華盛頓(P.J. Washington)推倒在地，3人通通被裁判趕出場。

紐基奇此戰出賽14分鐘，留下3分、5籃板和2助攻的數據就遭驅逐出場，太陽記者布斯(Trevor Booth)不客氣地說，「如果鳳凰城太陽真的想要贏得總冠軍，他們必須立即找到方法交易紐基奇，提升他們的中鋒位置。」

太陽球迷也不挺紐基奇，直言他是一位技能衰退，出賽時間也在減少，跌到谷底的球員，「他不受球迷、隊友和聯盟其他29位總經理的喜愛，他剛剛失去了控制。」

▲▼太陽紐基奇、獨行俠馬歇爾。（圖／路透）

勇士迷則趁機狠酸紐基奇「需要幫忙」，他上季被灣區悍將格林揮拳打臉後曾公開說，「他(格林)到底怎麼了，我不知道。這兄弟需要幫助，我希望他生活中的問題能夠得到改善。」

值得一提的是，朝紐基奇揮拳的馬歇爾，賽後將個人社群媒體的封面照，換成自己打紐基奇的畫面，充滿挑釁意味。

儘管獨行俠在第3節就少了兩名主將，終場仍以98比89帶走勝利。太陽主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)賽後表示，「我認為這種程度的衝突對我們球隊不利。對任何個人都沒有好處，對我們的聯盟也沒有好處。」

▲▼太陽紐基奇、獨行俠馬歇爾。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽紐基奇獨行俠馬歇爾華盛頓

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