厄文看兩人打架傻了！太陽中鋒失控遭狂酸　自家記者：快交易他

記者游郁香/綜合報導

近來捲入交易傳聞的太陽中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic),今(28)日出戰獨行俠時失控「摑掌」對手,引發3人遭驅逐的火爆衝突。紐基奇上季曾被勇士悍將格林(Draymond Green)揮拳打臉,當時他公開表示對方需要幫助,灣區球迷趁此機會將這句話回送給他,鳳凰城記者也認為太陽想爭冠得快點交易送走紐基奇。

現年30歲的紐基奇過去是拓荒者多年來的主戰中鋒,與前波特蘭一哥里拉德(Damian Lillard)交情甚篤,他上季改披太陽戰袍,依舊擔任先發,但表現下滑,本季至今場均僅9分,與巔峰時期的17.6分相去甚遠,平均命中率45.7%也是生涯前2季後的新低,他本季還曾因「不傳球」遭頭牌杜蘭特(Kevin Durant)嚴厲指責。

▲太陽中鋒紐基奇失控引爆衝突。(圖/路透,下同)

紐基奇今日在主場出戰獨行俠,第3節開局他被抓了進攻犯規,和上前與他理論的馬歇爾(Naji Marshall)發生口角,他一掌拍向對方,遭馬歇爾出拳還擊,目睹兩人打架的達拉斯明星後衛厄文(Kyrie Irving)一臉吃驚,隨後紐基奇被華盛頓(P.J. Washington)推倒在地,3人通通被裁判趕出場。

紐基奇此戰出賽14分鐘,留下3分、5籃板和2助攻的數據就遭驅逐出場,太陽記者布斯(Trevor Booth)不客氣地說,「如果鳳凰城太陽真的想要贏得總冠軍,他們必須立即找到方法交易紐基奇,提升他們的中鋒位置。」

This is a player who has hit rock bottom. No doubt he’s feeling his skills diminish and playing time dwindle. Not liked by the fans, his teammates, or the other 29 GMs in the league. The walls are closing in on his career, and he just lost control. pic.twitter.com/nCAMuhdocA