灰狼「蟻人」飆進關鍵三分！3分鐘13分逆轉火箭

▲灰狼艾德華茲。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間28日,灰狼客場踢館火箭。火箭末節剩餘3分鐘還領先12分,但灰狼打出10比0攻勢保留生機,「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在末節剩餘23秒時命中關鍵三分率隊上演逆轉秀,灰狼最終以113比112擊敗火箭。

ANTHONY EDWARDS STEPBACK 3 FOR THE WIN



Timberwolves end the game on a 20-4 run pic.twitter.com/82xrvCM5sq