灰狼「蟻人」飆進關鍵三分！3分鐘13分逆轉火箭

▲灰狼艾德華茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間28日，灰狼客場踢館火箭。火箭末節剩餘3分鐘還領先12分，但灰狼打出10比0攻勢保留生機，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在末節剩餘23秒時命中關鍵三分率隊上演逆轉秀，灰狼最終以113比112擊敗火箭。

ANTHONY EDWARDS STEPBACK 3 FOR THE WIN



Timberwolves end the game on a 20-4 run pic.twitter.com/82xrvCM5sq [廣告]請繼續往下閱讀... December 28, 2024

首節雙方比分緊咬，直到次節，灰狼前鋒藍道（Julius Randle）先命中中距離取得2分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）隨後也跟上腳步命中中距離，火箭搖擺人惠特摩（Cam Whitmore）上籃取得2分止血，但灰狼立馬展開猛攻，藍道、迪文森佐、米諾特（Josh Minott）3人聯手砍進5記三分，幫助灰狼上半場結束時，以57比52領先火箭。

第3節，火箭火力全開，主控范弗利特（Fred VanVleet）領銜單節打出32比19的攻勢，讓火箭逆轉帶有8分領先進入決勝節。末節比賽剩下3分鐘時，火箭領先12分，艾德華茲完成三分打，帶領灰狼打出一波10比0的反擊高潮，將分差縮小至110比108。

末節最後90秒，火箭全能長人森根（Alperen Sengun）罰球得到1分，灰狼藍道馬上回敬灌籃，將分差維持在1分。隨後，森根再度被犯規上罰球線，再次只命中1罰，火箭以112比110領先。接著，艾德華茲砍進關鍵三分球，幫助灰狼以113比112反超，3分鐘內完成13分逆轉。

▲火箭森根（左）、灰狼藍道（右）。（圖／路透）

勝隊灰狼，藍道繳出27分、8籃板、8助攻的全能表現，三分球是優異的6投5中；艾德華茲全場命中4記三分，得到24分；迪文森佐板凳出發挹注22分、4助攻、2抄截，包含6記三分。

抱憾輸球的火箭，森根得到賽季新高38分、12籃板，且火箭先發全員得分上雙，湯普森（Amen Thompson）20分；范弗利特18分；格林（Jalen Green）14分；小史密斯（Jabari Smith Jr.）12分。