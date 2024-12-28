運動雲

>

灰狼「蟻人」飆進關鍵三分！3分鐘13分逆轉火箭

▲灰狼艾德華茲命中關鍵三分。（圖／路透）

▲灰狼艾德華茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間28日，灰狼客場踢館火箭。火箭末節剩餘3分鐘還領先12分，但灰狼打出10比0攻勢保留生機，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在末節剩餘23秒時命中關鍵三分率隊上演逆轉秀，灰狼最終以113比112擊敗火箭。

首節雙方比分緊咬，直到次節，灰狼前鋒藍道（Julius Randle）先命中中距離取得2分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）隨後也跟上腳步命中中距離，火箭搖擺人惠特摩（Cam Whitmore）上籃取得2分止血，但灰狼立馬展開猛攻，藍道、迪文森佐、米諾特（Josh Minott）3人聯手砍進5記三分，幫助灰狼上半場結束時，以57比52領先火箭。

第3節，火箭火力全開，主控范弗利特（Fred VanVleet）領銜單節打出32比19的攻勢，讓火箭逆轉帶有8分領先進入決勝節。末節比賽剩下3分鐘時，火箭領先12分，艾德華茲完成三分打，帶領灰狼打出一波10比0的反擊高潮，將分差縮小至110比108。

末節最後90秒，火箭全能長人森根（Alperen Sengun）罰球得到1分，灰狼藍道馬上回敬灌籃，將分差維持在1分。隨後，森根再度被犯規上罰球線，再次只命中1罰，火箭以112比110領先。接著，艾德華茲砍進關鍵三分球，幫助灰狼以113比112反超，3分鐘內完成13分逆轉。

▲火箭森根（左）、灰狼藍道（右）。（圖／路透）

▲火箭森根（左）、灰狼藍道（右）。（圖／路透）

勝隊灰狼，藍道繳出27分、8籃板、8助攻的全能表現，三分球是優異的6投5中；艾德華茲全場命中4記三分，得到24分；迪文森佐板凳出發挹注22分、4助攻、2抄截，包含6記三分。

抱憾輸球的火箭，森根得到賽季新高38分、12籃板，且火箭先發全員得分上雙，湯普森（Amen Thompson）20分；范弗利特18分；格林（Jalen Green）14分；小史密斯（Jabari Smith Jr.）12分。

關鍵字： NBA艾德華茲藍道森根灰狼火箭

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

洋基明星二壘手出走　1年4.9億合約加入老虎

洋基明星二壘手出走　1年4.9億合約加入老虎

NBA打起來！太陽中鋒摑掌對手遭出拳還擊　火爆衝突3人遭驅逐

NBA打起來！太陽中鋒摑掌對手遭出拳還擊　火爆衝突3人遭驅逐

味全龍網羅翁瑋均　再補兄弟「工具人」周委宏

味全龍網羅翁瑋均　再補兄弟「工具人」周委宏

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除　去年率隊重返睽違17年季後賽

NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除　去年率隊重返睽違17年季後賽

勝騎士、布雷克續約有譜　統一獅簽下新洋投「蒙德茲」

勝騎士、布雷克續約有譜　統一獅簽下新洋投「蒙德茲」

打破響尾蛇隊史紀錄　6年68億搶下賽揚強投

打破響尾蛇隊史紀錄　6年68億搶下賽揚強投

湖人願用3枚首輪籤換強力新援　可能與公牛、籃網等5隊進行交易

湖人願用3枚首輪籤換強力新援　可能與公牛、籃網等5隊進行交易

接受3年21.7億報價　強打赫南德茲續留道奇

接受3年21.7億報價　強打赫南德茲續留道奇

台北戰神終結夢想家主場7連勝　丁聖儒扛主控9助攻扮潤滑劑

台北戰神終結夢想家主場7連勝　丁聖儒扛主控9助攻扮潤滑劑

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門新聞

洋基明星二壘手出走　1年4.9億合約加入老虎

NBA打起來！太陽中鋒摑掌對手遭出拳還擊　火爆衝突3人遭驅逐

味全龍網羅翁瑋均　再補兄弟「工具人」周委宏

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除　去年率隊重返睽違17年季後賽

勝騎士、布雷克續約有譜　統一獅簽下新洋投「蒙德茲」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基二壘手出走　1年4.9億入老虎

2NBA火爆衝突3人遭驅逐

3味全網羅翁瑋均　再補兄弟工具人

4中華12強摘冠　韓媒反思世代交替

5NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除

最新新聞

1恩比德比「不雅動作」挨罰246萬

2河村勇輝創旅美新高7顆三分　

3厄文要幫馬歇爾、華盛頓付拳上罰金

4統一獅春訓開放　30日開賣One Day Pass

5溫班亞瑪締NBA史上首見全能紀錄

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366