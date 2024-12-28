運動雲

>

松山破HBL外卡魔咒闖8強　雙箭頭查傑、劉程恩轟51分

▲▼松山破除外卡魔咒闖8強。（圖／高中體總提供）

▲松山破除外卡魔咒闖8強。（圖／高中體總提供）

文／中央社

HBL高中籃球聯賽松山高中今天靠著雙箭頭查傑、劉程恩聯手攻下51分，在男子組複賽外卡戰以87比73擊敗宜蘭高中，取得8強門票，同時破除「外卡魔咒」。

作為HBL傳統勁旅的「綠色神盾」松山，過去幾乎是男子組8強的固定班底，然而校史尚未有從複賽外卡戰出線的紀錄，而最近一次是在108學年度不敵南湖高中，導致未能前進8強，成為當屆一大冷門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

頂住輸球賽季就提前結束的壓力，松山今天除了查傑豪取全場最高28分，劉程恩也挹注23分、9籃板、6抄截，搭配劉廷寬的15分，早早鎖定戰果，三人聯手率隊以14分之差力退宜中，破除「外卡魔咒」如願搶下8強門票。

球員、教練時期皆經歷過松山的「外卡魔咒」，松山教練葉韋喬賽後接受媒體聯訪時笑說，終於打破魔咒，尤其日前在複賽遭到南山高中後衛黃瀚陞飆進致勝一擊，至今仍餘悸猶存，甚至做夢還會夢到，因此壓力相當大，「但透過多磨1場機會，相信我們的凝聚力會更好，期許把這個感覺帶進8強。」

被葉韋喬寄予厚望扛下「小黑」林現惟畢業後的空缺，高二前鋒劉廷寬透露，一直把林現惟當作偶像，同時設下達到林現惟數據的目標，兩人平時也經常聯絡，劉廷寬還會主動詢問林現惟旅美的訓練菜單，「這個暑假很努力加強投籃，希望（球技）離學長愈來愈近。」

關鍵字： HBL松山查傑劉程恩

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

洋基明星二壘手出走　1年4.9億合約加入老虎

洋基明星二壘手出走　1年4.9億合約加入老虎

NBA打起來！太陽中鋒摑掌對手遭出拳還擊　火爆衝突3人遭驅逐

NBA打起來！太陽中鋒摑掌對手遭出拳還擊　火爆衝突3人遭驅逐

味全龍網羅翁瑋均　再補兄弟「工具人」周委宏

味全龍網羅翁瑋均　再補兄弟「工具人」周委宏

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除　去年率隊重返睽違17年季後賽

NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除　去年率隊重返睽違17年季後賽

勝騎士、布雷克續約有譜　統一獅簽下新洋投「蒙德茲」

勝騎士、布雷克續約有譜　統一獅簽下新洋投「蒙德茲」

打破響尾蛇隊史紀錄　6年68億搶下賽揚強投

打破響尾蛇隊史紀錄　6年68億搶下賽揚強投

湖人願用3枚首輪籤換強力新援　可能與公牛、籃網等5隊進行交易

湖人願用3枚首輪籤換強力新援　可能與公牛、籃網等5隊進行交易

接受3年21.7億報價　強打赫南德茲續留道奇

接受3年21.7億報價　強打赫南德茲續留道奇

台北戰神終結夢想家主場7連勝　丁聖儒扛主控9助攻扮潤滑劑

台北戰神終結夢想家主場7連勝　丁聖儒扛主控9助攻扮潤滑劑

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

洋基明星二壘手出走　1年4.9億合約加入老虎

NBA打起來！太陽中鋒摑掌對手遭出拳還擊　火爆衝突3人遭驅逐

味全龍網羅翁瑋均　再補兄弟「工具人」周委宏

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除　去年率隊重返睽違17年季後賽

勝騎士、布雷克續約有譜　統一獅簽下新洋投「蒙德茲」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基二壘手出走　1年4.9億入老虎

2NBA火爆衝突3人遭驅逐

3味全網羅翁瑋均　再補兄弟工具人

4中華12強摘冠　韓媒反思世代交替

5NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除

最新新聞

1恩比德比「不雅動作」挨罰246萬

2河村勇輝創旅美新高7顆三分　

3厄文要幫馬歇爾、華盛頓付拳上罰金

4統一獅春訓開放　30日開賣One Day Pass

5溫班亞瑪締NBA史上首見全能紀錄

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366