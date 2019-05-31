感受多倫多支持　雷納德自認有改變：這是激動人心的一年

▲雷納德來到多倫多後有明顯改變。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

由雷納德(Kawhi Leonard)領軍的暴龍，將在總冠軍戰挑戰組斷勇士三連霸業，30日的賽前記者會，雷納德被問及來到多倫多的感受，他一臉淡定表示，來這裡打了41場主場例行賽，「我能感受到這座城市對我的支持和對比賽的興奮，這是很激動人心的一年，對我也是很大的改變。」

過去一向省話、低調的雷納德，本季從來到多倫多後似乎有些改變，先是在去年夏天的媒體日中，表示自己是有趣的人，還一度發出詭異的魔性笑聲，讓球迷大驚還瘋狂惡搞，之後記者會雷納德還多次與記者有「趣味互動」，回應帶有冷笑話意味，和過去的形象顯然有很大不同。

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與雷納德一同來到多倫多的格林(Danny Green)，也曾透露這位「沈默殺手」不管在場上或場下，很明顯比以前更願意發聲，「在多倫多他看起來感到舒服，有種家的感覺。」

▲雷納德季後賽大爆發。（圖／達志影像／美聯社）



雷納德來到多倫多後，就受到嚴密保護，例行賽總共休了22場，直到季後賽大爆發，第二輪面對七六人，戰到搶七投進壓哨二分球絕殺，來到東冠又在0比2落後下連拿4勝上演逆轉，雷納德6戰場均能攻得29.8分、9.5籃板和4.3助攻，率領暴龍史上首度挺進總冠軍戰。

在多倫多打了一季，談及這座城市，雷納德雖然依舊面無表情，但說出來的話卻暖心暴龍球迷，「我在多倫多主場打了41場比賽，我生活在這裡，我感受到球場內、球場外的每個人隊比賽的興奮和期待，以及對我的支持，這是很激動的一年，對我來說也是很大的改變。」

儘管已經拿過冠軍，雷納德表示自己依舊很渴望進入總決賽，他回憶第一次挺進冠軍戰時才22歲，「當時不知道會發生什麼，但第二次就知道自己要做什麼，雖然現在來到不同球隊，但比賽是一樣的，就是五對五，就是籃球賽，所以我只要上場然後努力打好就好了。」