運動雲

>

NBA冠軍戰／Drake場邊太搶戲　主席理解：但有些界線不能越

ETtoday運動雲

▲德瑞克(Drake)。（圖／達志影像／美聯社）

▲Drake在場邊誇張行徑引來關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

作為暴龍全球形象大使，在主場還有專屬休息室的加拿大饒舌歌手Drake，在「北境」挺進東冠後就相當搶戲，在場邊又是噴垃圾話又是幫主帥納斯(Nick Nurse)按摩，不僅引得對手不滿，聯盟也來關注，NBA主席席爾瓦(Adam Silver)表示能理解Drake在暴龍的地位，「但有些界線不能輕易跨越。」

▲德瑞克幫那斯按摩。（圖／翻攝自ESPN推特）

請繼續往下閱讀...

▲Drake在場邊幫納斯按摩。（圖／翻攝自ESPN推特）

季後賽次輪暴龍對戰七六人，Drake就在場邊不斷朝恩比德(Joel Embiid)噴垃圾話，甚至還學其慶祝動作來嘲諷，到了東區冠軍戰Drake「搶戲」更加升級，不僅狂噴「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，甚至直接到場上叫囂，嗨起來的時候還跑去幫暴龍主帥納斯按摩，有時候還會在暫停時跟暴龍球員一同討論，誇張行徑惹來對手不滿以外，也引來聯盟關注，甚至在總冠軍戰前一天，聯盟還要求暴龍將Drake的位置移遠，但遭到暴龍拒絕。

對於Drake的舉動，席爾瓦今賽前記者會表示，就聯盟角度來說，不希望球迷、不論是主場還是客場球迷，都不要在場上有接觸教練的行為，「這樣可能會導致危險發生，因為當一個教練全身心投入在比賽中時，明顯不會想要球隊之外的人碰他。」

▲德瑞克(Drake)跟暴龍球員互動交流。（圖／CFP）

▲Drake比賽期間也會跟暴龍球員互動。（圖／CFP）

不過，席爾瓦也理解Drake在暴龍的特殊地位，「我們知道他在多倫多有多受到歡迎，因此考慮到他是球隊大使、他和球隊的關係，我可以理解這樣的行為發生，但不代表其他任何球迷可以做出同樣的事，我們還是要有個明確的界線，任何人都不能跨越。」

席爾瓦表示，聯盟已經在賽前和Drake以及他的經紀人談過並達成共識，不會再有類似的行為發生。儘管沒有誇張行為，但Drake冠軍戰G1的到來依舊引人注目，他特別穿上「柯瑞爸(Dell Curry)」在暴龍時期的球衣，腳上也穿著暴龍隊史最偉大球星卡特(Vince Carter)的復刻版球鞋Nike Shox BB4，「精心打扮」力挺北國大軍。

▲身為暴龍死忠球迷，嘻哈天王德瑞克把暴龍隊史傳奇都穿上身。（圖／達志影像／美聯社）

▲Drake精心打扮迎接總冠軍戰G1。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA冠軍戰Drake暴龍勇士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA冠軍戰／為多倫多盡一分力！　暴龍迷半夜放煙火吵勇士

感受多倫多支持　雷納德自認有改變：這是激動人心的一年

不再面對騎士有點怪怪的　柯瑞：今年總決賽很不一樣

NBA冠軍戰／Drake暴龍隊魂傳承　老柯瑞球衣、VC鞋上身

熱門新聞

中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆32分比下柯瑞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／留不住了？樂天巨人準備網羅中職最強洋投索沙

中職／機會少！敲滿貫砲哭了　林威廷：感謝沒放棄的自己

驚悚！4歲女童被界外球擊中　阿莫拉自責痛哭跪地祈禱

讀者回應

﻿

最新新聞

1NBA冠軍戰Drake太搶戲　主席理解

2冠軍戰柯瑞進100記三分史上第1人

3冠軍與時尚　哈勒普為巴黎著迷

4山口茜蘇迪曼盃輸球連發文鼓勵自己

5暴龍總冠軍戰G1以118比109擊落勇士

熱門新聞

1紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

2暴龍總冠軍戰G1以118比109擊落勇士

3味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

4樂天巨人準備網羅索沙

5敲滿貫砲哭了　林威廷：感謝沒放棄的自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

柏納帝那再見安打 桃猿3比2氣走兄弟

李宗賢游擊方向滾地球，林祖傑漂亮滑接，但傳向一壘發生暴傳 | 05_29 統一 vs 富邦 三局下

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366