NBA冠軍戰／Drake場邊太搶戲　主席理解：但有些界線不能越

▲Drake在場邊誇張行徑引來關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

作為暴龍全球形象大使，在主場還有專屬休息室的加拿大饒舌歌手Drake，在「北境」挺進東冠後就相當搶戲，在場邊又是噴垃圾話又是幫主帥納斯(Nick Nurse)按摩，不僅引得對手不滿，聯盟也來關注，NBA主席席爾瓦(Adam Silver)表示能理解Drake在暴龍的地位，「但有些界線不能輕易跨越。」

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▲Drake在場邊幫納斯按摩。（圖／翻攝自ESPN推特）



季後賽次輪暴龍對戰七六人，Drake就在場邊不斷朝恩比德(Joel Embiid)噴垃圾話，甚至還學其慶祝動作來嘲諷，到了東區冠軍戰Drake「搶戲」更加升級，不僅狂噴「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，甚至直接到場上叫囂，嗨起來的時候還跑去幫暴龍主帥納斯按摩，有時候還會在暫停時跟暴龍球員一同討論，誇張行徑惹來對手不滿以外，也引來聯盟關注，甚至在總冠軍戰前一天，聯盟還要求暴龍將Drake的位置移遠，但遭到暴龍拒絕。

對於Drake的舉動，席爾瓦今賽前記者會表示，就聯盟角度來說，不希望球迷、不論是主場還是客場球迷，都不要在場上有接觸教練的行為，「這樣可能會導致危險發生，因為當一個教練全身心投入在比賽中時，明顯不會想要球隊之外的人碰他。」

▲Drake比賽期間也會跟暴龍球員互動。（圖／CFP）



不過，席爾瓦也理解Drake在暴龍的特殊地位，「我們知道他在多倫多有多受到歡迎，因此考慮到他是球隊大使、他和球隊的關係，我可以理解這樣的行為發生，但不代表其他任何球迷可以做出同樣的事，我們還是要有個明確的界線，任何人都不能跨越。」

席爾瓦表示，聯盟已經在賽前和Drake以及他的經紀人談過並達成共識，不會再有類似的行為發生。儘管沒有誇張行為，但Drake冠軍戰G1的到來依舊引人注目，他特別穿上「柯瑞爸(Dell Curry)」在暴龍時期的球衣，腳上也穿著暴龍隊史最偉大球星卡特(Vince Carter)的復刻版球鞋Nike Shox BB4，「精心打扮」力挺北國大軍。

▲Drake精心打扮迎接總冠軍戰G1。（圖／達志影像／美聯社）