NBA冠軍戰／西亞卡姆砍32分寫紀錄　魔術射手讚「怎能不把MIP給他」

▲暴龍西亞卡姆高效砍32分。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

暴龍31日主場迎接史上首次NBA總冠軍戰，靠著西亞卡姆(Pascal Siakam)上演飆分秀，單場17投14中轟下32分、8籃板和5助攻，助隊以118比109取得隊史總決賽首勝，西亞卡姆此役前三節就13投11中拿26分，成為第三位生涯前三季打進總冠軍戰就單場得到25+的球員。

西亞卡姆此役前三節結束時已經砍下26分，成為第三位生涯前三季打進總冠軍戰就單場得到25+的球員，前兩位為韋德(Dwyane Wade)及隊友雷納德(Kawhi Leonard)，而整場比賽西亞卡姆17投14中命中率高達82.4%，砍下32分打破自己在季後賽的得分紀錄，被NBA選為單日最佳數據。

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談到此役隊友的表現，伊巴卡說，他覺得西亞卡姆失控了，「老兄，他今晚可是火力全開！」，而洛瑞也說，西亞卡姆在雷納德被限制的時候站了出來，「他很努力也抓住了機會，奉獻很多，這是場很棒的比賽。」

雖然在東區季後賽首輪不敵暴龍，魔術射手佛尼爾(Evan Fournier)仍在總冠軍G1結束後給予西亞卡姆稱讚，在推特發文表示，「羅素(D'Angelo Russell本季打得很好、進步很大，但你怎麼能不把最佳進步球員(MIP)頒給本季進步最神速的西亞卡姆呢？」

▲西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）