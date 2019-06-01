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NBA冠軍戰／高效表現直言不可思議　西亞卡姆盼激勵非洲孩子

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▲▼ 暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍西亞卡姆希望自己表現能激勵非洲孩子。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

生涯首度挺進NBA總冠軍戰，來自非洲喀麥隆的西亞卡姆(Pascal Siakam)，17投14中拿下32分寫個人季後賽新紀錄以外，也率暴龍在主場G1就拿下勝利，賽後他表示不可思議，感覺像整個非洲都在力挺他，「但我只希望，我的表現能更激勵非洲的孩子。」

西亞卡姆來自喀麥隆一座幾乎在地圖上難以找到的鄉鎮，就學階段還曾是小學霸，不過中學畢業後，他選擇放棄足球，到美國追尋籃球夢，並在2016年首輪第27順位被暴龍挑中。

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西亞卡姆曾在菜鳥年為暴龍D-League拿下冠軍並且獲選FMVP，不過仍沒有得到太多機會，直到本季在新主帥納斯(Nick Nurse)的體系下，才有更多發揮空間，身高206公分的西亞卡姆主司大前鋒，不僅能夠稱職扮演內線終結者，還不時能夠從外圍切入禁區取分；防守端也運用臂展優勢不斷干擾對手。

▲暴龍西亞卡姆(Pascal Siakam)。（圖／路透社）

▲西亞卡姆總冠軍戰G1爆發砍32分。（圖／路透社）

來到總冠軍戰G1，西亞卡姆就扮演「奇兵」，在雷納德(Kawhi Leonard)被限制的情況下跳出來，17投14中拿下32分，外帶8籃板和5助攻，幫助暴龍以118比109取得總決賽首勝，「我覺得這一切都太不可思議了。」

西亞卡姆表示，這次能站上總冠軍戰的舞台，感覺就像整個喀麥隆和非洲大陸都一起來了一樣，「我就像代表一個大洲來征戰總冠軍戰，我滿心感謝，但我更希望的是，非洲的籃球文化能繼續發展，希望我的表現，能激勵更多非洲的孩子們。」

西亞卡姆認為此役自己能有如此出色的表現，只證明一件事，那就是只要努力，大多數時候都能獲得回報，「這是屬於我的故事，我每天努力付出、拼命練習，不斷提升自己的水準，因為我知道我還有很多要學習的事，這也是樂趣所在，我就是熱愛籃球、渴望變得更出色，今天這樣就是反映我平常的努力，我會繼續做我自己，堅持不懈。」

關鍵字： NBA冠軍戰西亞卡姆非洲喀麥隆
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