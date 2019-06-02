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玉山盃／冠軍幕後功臣　新北捕手林辰勳靠眼神交換配球

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▲玉山盃新北市捕手林辰勳。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃新北市捕手林辰勳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽，新北市當家捕手林辰勳被總教練周宗志稱讚，投手群友好表現由他居首功，本壘攻防戰也守住，領導投手能力進步，成為奪冠幕後英雄。

林辰勳冠軍戰在關鍵5局上，把右外野手回傳歪掉的球彌補回來，拉回本壘觸殺成功，林辰勳賽後坦言，「原本以為來不及，最後出局很開心，蠻爽的。」

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這次玉山盃由林辰勳蹲捕，投手群表現相當亮眼，在冠軍戰前防禦率還是0，林辰勳表示，「他們表現都在水準內。」總教練周宗志則說，「我們都是輪流配球，有時候我配的時候被連續安打，就會換他配，這部分我們配合得很好，而且他領導投手也做得很好，能夠拿到好成績，由他居首功。」

捕手賽前功課必須做足才能領導投手，冠軍戰賽前林辰勳也掌握桃園市打者習性，他說，「賽前看影片觀察桃園市打者直球攻擊能力不錯，有幾棒力量大，所以要用變換節奏擾亂他們。」新北市9局上這追近至1分差時，林辰勳收到教練指令喊暫停安撫王彥程，他賽後說，「上去講一些笑話讓他們放鬆心情，他很緊張，因為之前狀況不好心理怕怕的，這次能克服很替他開心。」

林辰勳冠軍戰也在5局上有三壘安打的演出，他本屆敲7支安打也有3支長打，攻守表現都很突出，比賽中也保持笑容面對大場面，他說，「我們上的室內課程有說，笑容會帶來好運。」雖然被教練稱讚領導能力，不過他也希望能攻守都能更進步，也想入選U18國手。

▲玉山盃新北市捕手林辰勳。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃新北市捕手林辰勳。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒新北市林辰勳
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