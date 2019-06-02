台東潛力股余謙、黃弘毅、張聖豪報選秀　目標前5輪

▲台東縣東大體中投手余謙。（圖／記者顏如玉攝）



記者路皓惟／天母報導

玉山盃青棒錦標賽，台東縣睽違14年再奪季軍，寫下近年最佳成績。季軍戰丟出完投勝的余謙，以及強打捕手張聖豪和速球派黃弘毅，都將在今年畢業報名中職選秀，目標放在選秀前五輪。

來自東大體中的投手余謙2日掛帥主投高雄市，以94球完投9局，被敲出8安打，投出2次三振，沒有四死球，最快球速飆到146公里。近年余謙球速有所突破，自信心跟著提升，跟教練討論過後決定報名選秀。

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「他是從我們國中部直升上來的指標性選手，過去信心度比較不足，但自從黑豹旗球速升上140後，信心也投出來了。」總教練葉明嘉表示，自己一直很鼓勵他出來選秀，如果能夠選秀能在前五輪，會支持他打職棒。

▲台東縣投手黃弘毅。（圖／記者楊舒帆攝）



另一名速球派投手黃弘毅也決定高中畢業要參加選秀，葉明嘉指出，他具有身材優勢，球速在王貞治盃達到144至146公里。投手教練高龍偉則表示，「球速有一定水準，不過變化球穩定性還要再加強，續航力不錯，適合擔任先發。」

余謙和黃弘毅都是台東培育出來的速球派投手，針對兩人的差異性，葉明嘉說：「余謙身高不如黃弘毅，但揮臂跟柔軟度都很好，優勢在於控球能力，若體格更壯一些，球速也許還能再快。」

至於台東縣強打捕手張聖豪今年也打算投入選秀，儘管這次玉山盃打擊成績不如預期，但在守備有亮眼表現。1日四強戰對戰新北市，單場出現3次阻殺，葉明嘉讚他傳球臂力好且具有準度。

▲台東縣強打捕手張聖豪。（圖／記者顏如玉攝）