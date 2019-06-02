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玉山盃／台東縣奪季軍近14年最佳　扳倒衛冕軍高雄市

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▲玉山盃，台東縣奪季軍，台東體中。（圖／記者顏如玉攝）

▲玉山盃台東縣睽違14年再奪季軍。（圖／記者顏如玉攝）

記者路皓惟／天母報導

玉山盃青棒錦標賽2日季軍戰台東縣交手高雄市，台東縣先發投手余謙完投9局，有效壓制陣容堅強的高雄市打線，率隊以3比2扳倒上屆冠軍，奪下玉山盃季軍，寫下近14年來隊史最佳成績。

此戰台東縣在首局就率先得分，4局下趁著高雄市兩次失誤，取得2比0領先。前4局打得很「悶」的高雄市於5局上突破余謙，嚴子翔二壘安打、王家宏一壘安打連線，一口氣追回2分。

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隨後比賽陷入膠著，台東縣在8局下靠著古勝裕二壘安打帶動，陸祺元高飛犧牲打敲回致勝分。此戰余謙完投9局丟94球，用球數相當精簡，被擊出8支安打責失2分，投出2次三振，幫助球隊拿下季軍。

本屆台東縣不僅達到賽前4強設定目標，還以季軍寫下近14年最佳成績，總教練葉明嘉表示，「睽違14年再拿下季軍，球員都很開心。雖然只是季軍，但在我心目中，球員們都是冠軍，不論是團隊、自信心和凝聚力，都是最棒的。」

近兩年台東縣都殺入玉山盃四強，躋身青棒強權，最大關鍵在於垂直整合四級棒球，各層級棒球教練互相交流，葉明嘉特別感謝教練團的幫忙：「感謝所有教練的協助整合，台東縣用最有限的資源，打出最佳成績，意義相當重大。」

▲玉山盃，台東縣，台東體中，余謙。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東縣余謙完投9局率隊奪勝。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019玉山盃台東縣
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