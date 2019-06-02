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小熊尋找固定終結者　有意簽下救援王金柏瑞

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▲紅襪守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟現役救援王金柏瑞。(圖／達志影像／美聯社)

記者路皓惟／綜合報導

自由市場兩大強投凱戈（Dallas Keuchel）和金柏瑞（Craig Kimbrel）的動向，預計在大聯盟選秀會後明朗化。根據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，小熊有意簽下現役救援王金柏瑞。

小熊連續4年闖進季後賽，曾於2016年奪下世界大賽冠軍。不過休賽季沒有進行太多補強，位居國聯中區龍頭的小熊考量「工具人」佐布里斯特（Ben Zobrist）受傷，準備在市場花錢補強。

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小熊補強層面不單只有野手，還包括投手方面，今年球季小熊因為終結者莫羅（Brandon Morrow）受傷，沒有一名固定的終結者，牛棚陣中4名投手有後援成功的記錄，為了尋找一位專職的終結者，小熊決定把目光掃向金柏瑞身上。

金柏瑞去年季後堅持簽下一張價值5年1億美元的後援投手歷史最大合約，不過高額價碼乏人問津，儘管隨著球季進行，經紀公司願意降價求售，但仍堅持一張複數年合約，羅森索爾指出，合約價碼約落在3年3900萬至5200萬美元之間。

30歲的金柏瑞在大聯盟打滾9年，生涯累積333次救援成功，排現役球員第一名。上季63場出賽，以優異的2.74防禦率、拿下42次救援成功，並幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍，豐富的經驗和多年優秀實績，勢必為牛棚帶來助益。

關鍵字： 小熊金柏瑞
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