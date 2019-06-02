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水手跌落分區墊底又準備大拍賣　所有球員都可交易

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▲▼西雅圖水手2019開季11勝2敗大聯盟最佳（圖／達志影像／美聯社）

▲西雅圖水手排名美西區墊底。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手開季砲火四射打出13勝2敗佳績，但很快就被打回原形，目前戰績25勝35敗排名美西區墊底。休賽季就已經清倉大拍賣的水手，如今又要變成賣家，據資深記者海曼（Jon Heyman）透露，水手每一位球員都可被交易。

根據海曼消息來源指出，一名不具名的球隊總管表示，水手準備又要開啟「拍賣」模式，試圖交易每一位球員。去年休賽季水手就已經執行多筆交易，包括救援王迪亞茲（Edwin Diaz）、坎諾（Robinson Cano）等主力都被送走。

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目前看來這項謠言可性度極高，海曼揭露現在有多支球隊前來談交易，費城人主要鎖定強打布魯斯（Jay Bruce）和恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion）。此外，希利（Ryon Healy）、戈登（Dee Gordon）、貝克漢（Tim Beckham）、和利克（Mike Leake）都是可談交易的對象。

被提及交易的球員當中，以恩卡納辛恩名氣最大。去年12月中水手總管狄波托（Jerry Dipoto）積極促成交易，與印地安人、光芒談定3方交易，將桑塔納（Carlos Santana）送到印地安人，換回重砲手恩卡納辛。本季他繳出.239/.352/.467打擊三圍，擊出13轟、敲出34分打點。

水手開季戰績優異，但5月份成績開始一落千丈，直接跌破5成勝率，目前差距分區龍頭太空人多達14場勝差。儘管團隊轟出103支全壘打，排名大聯盟第2多，但是投手是主要問題，團隊防禦率高達5.21排大聯盟倒數第2。

▲恩卡納辛生涯第二次單局兩轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手重砲恩卡納辛恩將成交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 水手
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