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玉山盃／桃園市打爆高雄市　睽違4年冠軍戰對決新北市

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▲2019玉山盃,桃園市李灝宇。（圖／記者路皓惟攝）

▲桃園市睽違4年闖進冠軍戰。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／天母報導

玉山盃青棒賽1日四強決賽，桃園市與高雄市交手，前3局雙方形成拉鋸戰，桃園市打線在5局上大爆發強攻5分，全場揮出14支安打猛灌10分，先發陳柏毓繳出7局失2分優質好投，終場桃園市就以10比2擊敗高雄市，睽違4年再闖冠軍戰。

此戰首局下高雄市在兩出局發動攻勢，鄭宗哲擊出安打後，隨即盜上二壘，馬傑森右外野安打帶有1分打點，幫助高雄市先馳得點。桃園市於3局上反攻，李灝宇遭到觸身球，鄭郭佑安打進佔一、三壘，董子恩左外野高飛犧牲打，戰局回到原點。

請繼續往下閱讀...

3局下馬傑森安打建功，高雄市2比1要回領先。5局上桃園市邱郡、李灝宇接連安打，隨後攻佔二、三壘，董子恩揮出安打帶回2分，助桃園市反超前，董子恩表示，「當時上場打擊，心裡只想把跑者送回來，很怕自己無法送回來，自己也沒有想到會敲安打。」接著張宥鈞安打再下一城，並靠對方投手陳致佑暴投賺到1分，隨後張翔打下第6分，該局桃園市攻下5分大局。

▲2019玉山盃,桃園市董子恩。（圖／記者路皓惟攝）

▲桃園市贏球功臣董子恩。（圖／記者路皓惟攝）

6局上桃園市繼續強攻，鄭郭佑、董子恩連續安打，吳秉恩獲得保送形成滿壘，林翊翔三壘安打清壘，擴大至9比2領先。7局上，李灝宇安打敲進桃園市本場第10分，確定比賽的結果，9局下負責關門的吳秉恩一度出現滿壘危機，最後以雙殺解圍守住勝利。

桃園市先發陳柏毓主投7局丟106球，被打6支安打責失2分，投出6次三振、2次保送。「今天投球內容OK，首局有點狀況，但後面有穩下來。」藍文成說。

桃園市今年以高一選手為主，打擊原本是教練團最擔心的部分，但近3戰單場都至少得10分，藍文成指出，預賽結束之後，有針對打擊進行修正，打擊表現出色確實有些意外。

上一次桃園奪冠已是2014年，桃園市明(2)日下午2點將與新北市爭奪冠軍，而連續5年晉級冠軍戰的新北市，今年則目標重返榮耀。

▲2019玉山盃,桃園市先發陳柏毓。（圖／記者路皓惟攝）

▲桃園市先發陳柏毓。（圖／記者路皓惟攝）

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關鍵字： 2019玉山盃桃園市高雄市
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