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玉山盃／何恆佑意象訓練猛打賞　拚最後的U18國手夢

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▲玉山盃，新北市林子崴、何恆佑、潘文輝。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新北市何恆佑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽1日展開四強賽，新北市何恆佑扮演秤職開路先鋒，演出3安打猛打賞，他透露，昨天有做意象訓練，賽前調整小細節奏效。

新北市以穀保家商單一球隊出賽，原本最常扛第一棒的是去年U18國手邱智呈，不過他超齡無法參加玉山盃，因此經由教練團討論後由何恆佑扛下這項重任，而且他也有意願擔任第一棒。

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新北市距離上一戰相隔4天，中間僅練球沒比賽，何恆佑自認，到昨天為止沒有調整到很好，是賽前打擊練習時，教練協助把攻擊軌跡和小細節再調好。

何恆佑首局就敲出安打，可惜留下殘壘，2局下在一、二壘有跑者時，掃出左外野安打帶回1分，5局上新北市攻佔一、三壘時，掃出清壘三壘安打，此戰5打數3安打，貢獻3打點。

何恆佑坦言，「前面在調整時，狀況不好，教練有告訴我一些攻擊策略，之前打5棒，這次打第1棒，應該要追求上壘率，可是其實我的優勢對直球掌握性高，所以今天就抓直球積極攻擊。」

何恆佑此戰兩度上壘都是得點圈攻擊機會，都有適時安打建功，關鍵5局上敲清壘安打是把握對方失投的偏高球路。他透露，「今天突破點是壘上有跑者，心態都有比較好。因為平常都有在做意象訓練，昨天特別緊張所以把比賽狀況都想一遍。」

從中心打者調到第1棒，何恆佑出賽5戰，22打數10支安打，包含兩支長打，選到2次四壞保送，打擊率0.454，貢獻5分打點，跑回7分，成為新北市攻擊的火車頭。

目前高二的何恆佑小時候跟著父親、表哥打壘球而開始接觸棒球，曾在國中時期參加過小馬聯盟，身材有優勢，又具備長打能力，被看好未來性，他期待這次能入選U18國手，挑戰世界各國好手。

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒新北市
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