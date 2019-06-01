台東縣整合四級棒球改善「人才外流」　躋身四強勁旅

▲台東縣整合四級棒球，成功減少人才外流。（圖／記者顏如玉攝）



記者路皓惟／天母報導

台東縣多年來飽受棒球人才流失之苦，經過體育署與縣政府整合資源，建構完整四級棒球環境，人才外流問題獲得明顯改善，實力越來越好，也直接反映在成績上，讓更多家長決定把小孩留在台東發展。今年玉山盃青棒賽台東縣再次晉身四強行列，力拼隊史最佳成績。

台東縣總教練葉明嘉指出，近年縣政府關注人才外流問題，台東縣垂直整合四級棒球，以東大體中作為中繼站，往下延伸至少棒、青少棒，向上連結台東大學，加上業餘成棒隊綺麗珊瑚，以資源共享方式打造更優質的棒球環境，完整的棒球教育訓練，成功留下棒球人才。

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東大體中校長林鴻源則是提到，近年積極補強教練，四級棒球教練合作交流，提供完整場地設施，以及良好的訓練環境，球隊成績進步，也吸引更多好手留下，成功緩解人才外流問題。

林鴻源強調，近年台東球隊往國際化目標前進，東大體中參加超過100支球隊角逐的日本林和男盃，台東大學參與兩岸學生棒球聯賽，透過國際間的交流，對球員幫助很大，讓在台東打球的球員有目標，可以看到未來性。

去年東體拿下國中軟式棒球冠軍，今年在TOTO盃小馬少棒選拔賽，台東縣終結連續3年亞軍的命運，拿下冠軍並取得小馬聯盟亞太區中華隊代表權，證明台東棒球好手眾多，只要成功留住人才，青棒成績自然提升。

今年玉山盃青棒賽台東縣陣容以東大體中為主體，加入成功商水近況好的4名球員，組成最強戰力出征。預賽成績3勝1敗，僅敗給強權高雄市，取得B組敗部晉級四強的資格。台東縣連續2年闖進四強，達到賽前設定目標，葉明嘉深信未來台東球隊實力和成績將會越來越好，躋身台灣四強勁旅。

儘管玉山盃四強戰敗給青棒強權新北市，無緣闖進冠軍戰，但台東縣明(2)日還擁有爭奪季軍的機會，如果順利季軍將寫下隊史最佳成績，葉明嘉表示，「我們沒有最強的球員，但靠得是團隊棒球，全力以赴爭取10年來最佳成績。」

▲玉山盃台東縣連兩年進四強，力拼隊史最佳成績。（圖／記者楊舒帆攝）



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