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中職／吳俊良外甥報名測試會　黃昱豪拚選秀圓夢

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▲嘉義大學黃昱豪。（圖／黃昱豪提供）
▲嘉義大學黃昱豪。（圖／黃昱豪提供）

記者陳立勳／台北報導

Lamigo桃猿投手教練吳俊良外甥黃昱豪今年報名中職新秀測試會，他希望能拿出好表現，如願達成職棒的夢想。

今年即將從嘉義大學畢業，黃昱豪已經報名中職測試會，希望能參加今年季中選秀會，黃昱豪表示，今年在春季聯賽打得還不錯，加上味全龍投入中職，想說拚拚看職棒，除了參加中職測試會，也會報名味全龍隊自辦測試，希望能拿出好表現。

黃昱豪表示，從打球開始就是擔任捕手，對於捕手的引導與接球有自信，攻擊方面持續進步，經過大學4年磨練，整體成熟度也更好，最近這段時間持續在學校自主訓練，多花一點時間加強打擊。

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具有吳俊良外甥的身份，黃昱豪認為，壓力倒是還好，就是把該做的做好，雖然沒有特別支持的球隊，但打擊方面很欣賞南英商工學長的Lamigo桃猿林泓育，覺得小胖學長打擊很輕鬆，球棒掌控能力很好，手腕運用也很棒，至於守備也會觀察日本職棒軟銀隊鐵捕甲斐拓也，很希望自己無論攻擊或守備可以平均發展，兩方面都兼顧。

▲嘉義大學黃昱豪。（圖／黃昱豪提供）
▲嘉義大學黃昱豪。（圖／黃昱豪提供） 

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關鍵字： 中華職棒黃昱豪
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