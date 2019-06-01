中職／勝投王開季掙扎　伍鐸坦言：現在需要改變



▲伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將洋投伍鐸（Bryan Woodall）開季以來投得掙扎，伍鐸表示會嘗試找出突破點，現在需要改變。

去年伍鐸單季14勝拿到聯盟勝投王，今年開季至今10場出賽，有9場先發，戰績僅2勝7敗，防禦率5.08，近期則是先發3連敗，伍鐸表示，其實一直都是很認真準備，不管哪一年都一樣，有時候不是那麼如意，但一樣認真面對比賽。

伍鐸表示，去年成功的經驗，今年沒有那麼順利，會再嘗試找突破點，相信一定會成功，現在對自己來說需要改變，在中職第5個球季，他認為光看數據，沒足以證明是因為熟悉度較高而被掌握，每個人解讀方式不同，試著幫助球隊贏球，做出最大努力，做好該做的事情，盡量壓低失分，棒球就是這樣，有時候不是想拿幾分就能拿到幾分。

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富邦總教練陳連宏表示，伍鐸最近幾場失分比較多，被打的球也蠻紮實，伍鐸去年是勝投王，可能還是用過往的投球模式，策略上也需要有所調整。

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