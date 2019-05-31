玉山盃／四強決戰！高雄市拚二連霸　新北市要重返榮耀

▲玉山盃青棒，新北市劉予承（左）、高雄市鄭宗哲（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃全國青棒錦標賽6月1日將展開四強決賽，衛冕軍高雄市將強碰相隔3年重返四強的桃園市，新北市曾在2015年至2017年奪三連霸，去年屈居亞軍誓言重返榮耀，不過得先過台東縣這一關，台東縣連兩年晉級四強，實力也不容小覷。

高雄市預賽最後一戰與台東縣激戰到延長10局攻破防線，由高苑工商為主體，加入普門主力投手及打者後戰力升級，值得關注的打者有游擊手鄭宗哲，3場預賽敲8安打，打擊率0.667，貢獻5分打點，還有2次保送，上壘率0.733，陳震洋和嚴子翔各敲5安打，其中陳震洋7打點全隊最多。投手方面陳委聖負擔8.2局，僅被敲2安打，奪2勝最為突出，拚衛冕企圖心十足。

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桃園市從首戰不敵台中市就落入敗部，一路過關斬將5連勝晉級四強，高一的李灝宇攻守都出色，轟出2支全壘打，扛第1棒的他敲出11支安打，貢獻13分打點全隊最多，打擊率0.407、上壘率達0.448。兩位高一投手扛重任，洪宸毅出賽4戰累計13局無責失，速球達150公里的陳志杰扛強力救援（有1場先發、3場後援），投11局，累計14K無失分，高二的陳柏毓12局奪18K，是陣中唯一去年有U18經驗的國手。

為了鼓勵更多球迷朋友進場支持臺灣青棒好手，6月1、2日的決賽，大會提供優先入場的200名球迷，可得到價值100元的7-11商品卡。

6月2日下午2點的冠軍戰前，大會還特別安排聞名海內外的北一女中樂儀旗隊表演，球迷免費進場，可索取飲料、爆米花，還有機會抽中韓國釡山5天４夜自由行，一起到韓國為中華青棒隊加油。其他好禮還包括：藍牙揚聲器、Apple Watch、吹風機、無線充電板等。

▲玉山盃桃園市。（圖／記者楊舒帆攝）

新北市以穀保家商單一球隊出征，以4連勝之姿進四強，全隊火力平均，何恆佑敲出全隊最多的6支安打，劉予承、蔡佳諺、林辰勳都以5支安打緊追在後，其中劉予承貢獻5打點全隊最多。投手群更是相當出色，是四強中唯一團隊防禦率0的球隊，左投林子崴累計8.1局飆9K，另一位高一的左投林昱珉，投4.1局飆7K，還有高一投手潘文輝飆出150公里速球，投6.2局奪10K，去年U18國手王彥程漸入佳境，在預賽擔綱後援角色，投4.2局飆5K。

台東縣屬於慢熱打線，火力都集中於比賽後段，不敵高雄市落入敗部後，再擊敗台北市爬上四強，攻擊型捕手張聖豪最穩定，14打數敲7安打，有3支長打，打擊率達5成，貢獻6打點。投手方面，宋芳杰、胡家豪負擔8局左右無失分，尤其胡家豪4戰救援拿1勝，鞏固牛棚防線，速球派的投手黃弘毅扛2場先發僅失1分也很出色。





▲玉山盃台東縣。（圖／記者楊舒帆攝）

6/1（六）賽程

G31 10:00 新北市 VS. 桃園市 ＠天母

G32 14:00 高雄市 VS. 桃園市 ＠天母

6/2（日）賽程

G33 10:00 G31敗 VS. G32敗 ＠天母（季軍戰）

G34 14:00 G31勝 VS. G32勝 ＠天母（冠軍戰）