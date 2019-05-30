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中職／傳奇王漢、布雷回台　6月6日盛大舉辦記者會

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▲前統一獅隊洋投王漢。（圖／統一球團提供）
▲王漢。（圖／統一球團提供） 

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊傳奇洋將主題活動 6月7到9日於台南棒球場熱鬧登場，本系列特別邀請最強洋將王漢（Jose Nunez Jimenez）及轟天雷布雷（Tilzon Brito），6月6日舉辦抵台記者會，當天也將邀請神秘貴賓出席。

6月8日獅隊邀請傳奇洋將王漢回到台南棒球場，王漢1993年拿下中職勝投王，目前單季22勝仍是聯盟單季最多勝紀錄保持者，1994年勇奪中職防禦率王，而1995年拿下防禦率王及三振王，成為統一隊史上最強洋投之一，當日賽前也將規劃簽名會、球迷見面會、媒體訪談。

6月9日將邀請傳奇洋將及布雷接力登場，布雷2007、2008年勇奪中職全壘打王，更創造許多輝煌成績，其中連續七場全壘打，也是中職紀錄保持人，當天賽前也將規劃簽名會、球迷見面會、媒體訪談。

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▲前統一獅隊洋砲布雷。（圖／統一球團提供）
▲布雷。（圖／統一球團提供）  

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關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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