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日媒票選東奧最想看項目田徑拿第一　期待男子400接能奪牌

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▲▼ 2019世界接力大賽,日本男子400接力，左起為桐生祥秀、多田修平、小池祐貴、山縣亮太 。（圖／CFP）

▲2019世界接力大賽,日本男子400接力，左起為桐生祥秀、多田修平、小池祐貴、山縣亮太 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

距離2020年東京奧運還有一年多的時間，各項目選手都積極備戰爭取資格，而觀眾們也沒閒著忙搶票，根據日媒日前所做的最想看哪種競技項目的票選中，田徑項目拿下第一位，原因是日本男子400公尺接力剛衝出世界第一的成績，很有機會奪牌。

東京奧運即將在明年7月24日至8月9日舉行，共有33個項目進行，而根據日媒《排名》針對國內10至60歲男女11840人進行調查，最想觀看什麼項目中，田徑以1344票拿下第一，多數民眾認為日本男子400接力有機會奪牌（剛在大阪站跑出38秒00暫排世界第一）、想看男子100公尺決賽。

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▼2018雅加達亞運日本棒球隊投手岡野祐一郎。（圖／記者季相儒攝）

▲2018雅加達亞運日本棒球隊投手岡野祐一郎。（圖／記者季相儒攝）

第二位無意外的就是棒球，拿下1233票，因為在2016年里約奧運沒有被選進競技項目中，因此在東京奧運又回歸，加上日本人對棒球的熱愛，每次都會派出最強隊伍出征，也被認為有奪金希望。第三則是體操，近期表現不突出的内村航平，仍是背負日本人民的希望，不過是否能夠參加東京奧運還不確定，不過也更希望内村航平的後輩能夠爭氣。

第四名後依序為足球、游泳、桌球、柔道、羽球、排球以及網球。日本為了一爭地主顏面，更是喊出了要拿31面金牌，且要在排行榜前三名，里約奧運則拿下12金，最多金牌出現在是1964年東京奧運及2004年雅典奧運的16金。

▼日本體操隊。(圖／達志影像／美聯社)

▲日本體操內村航平。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 東京奧運
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