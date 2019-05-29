運動雲

>

玉山盃／李晨薰、陳志杰極速150　羅健銘：關鍵是均速

ETtoday運動雲

▲玉山盃，桃園市洪宸毅、林翊翔、陳志杰、新竹市王志煊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，桃園市陳志杰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽，讓高一的兩位150公里的速球冒出頭，不過平鎮投手教練羅健銘認為，關鍵是均速的成長。

平鎮高中陳志杰與穀保家商潘文輝都是16歲就投出150公里的投手，其實平鎮高中高二17歲的李晨薰也在今年王貞治盃飆速150公里，速球派的投手輩出，日本高中也有超級怪物佐佐木朗希飆破163公里，高中投手球速成為津津樂道的話題，不禁也令人期待看到台灣投手有更快的球速表現。

請繼續往下閱讀...

平鎮教練羅健銘認為，「陳志杰是有機會再成長，現在看到他們150公里，雖然會期待他們能投出更快的球速，但短期內要往上增是不太可能，不需要為了要拚更快的球速而硬催。」

李晨薰高一上學期就飆出147公里，也是備受期待會更快，但極速到王貞治盃前變化不大，羅健銘說，「其實是要看均速比較準，他現在均速比較好，而且王貞治盃最快也有投到150公里。」台灣青棒超過145公里以上的投手越來越多，羅健銘分析，「訓練方式有差，現在注重重訓和體能，不像我們以前一直丟、一直丟，那是不一樣。」

配球模式也會影響投手球速成長，他說，「有速度的投手，直球會比例高一點，讓他用最順的動作去投球，手感會越來越好，如果變化球丟太多，會影響他直球出手的揮臂速度。但不是每個人都丟得起來速球，本來有速度條件的投手，直球就會多一點。」此外，他也提到，「練變化球很容易，了不起一個月，但球速要增加是需要時間的。」

▲桃園市李晨薰先發6局無責失。（圖／中華棒協提供）

▲李晨薰。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒桃園市
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

熱門新聞

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

中職／里迪沒打出洋砲身價　兄弟新洋將有鎖定人選

史上最爛開球！　金髮媽媽直接砸向左前方攝影師臉上

林書豪總被當成中國人　親口說退休後考慮到CBA至少打1季

日職／陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒有施展鐵拳

凱戈願簽1年合約價碼高於1790萬　洋基派球探準備爭奪

讀者回應

﻿

最新新聞

1世界和平生涯2遺憾之一肘擊哈登

2洪宸毅先發壓制新竹　桃園進四強

3全美50州僅有3州支持勇士奪冠

4慶勇士奪冠　富邦邀請許晉哲開球

5法網Nike戰袍背後的小巧思

熱門新聞

1中華藍16人名單　呂政儒蔣淯安退出

2里迪沒打出身價　兄弟新洋將有人

3金髮媽媽開球直接砸向前方攝影師

4林書豪退休後考慮到CBA至少打1季

5陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒用鐵拳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

5/21~5/26中職五大好球

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

中華職棒30年_宣傳片

中華職棒30周年05/21~05/26精彩投打

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366