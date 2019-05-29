玉山盃／李晨薰、陳志杰極速150　羅健銘：關鍵是均速

▲玉山盃，桃園市陳志杰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽，讓高一的兩位150公里的速球冒出頭，不過平鎮投手教練羅健銘認為，關鍵是均速的成長。

平鎮高中陳志杰與穀保家商潘文輝都是16歲就投出150公里的投手，其實平鎮高中高二17歲的李晨薰也在今年王貞治盃飆速150公里，速球派的投手輩出，日本高中也有超級怪物佐佐木朗希飆破163公里，高中投手球速成為津津樂道的話題，不禁也令人期待看到台灣投手有更快的球速表現。

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平鎮教練羅健銘認為，「陳志杰是有機會再成長，現在看到他們150公里，雖然會期待他們能投出更快的球速，但短期內要往上增是不太可能，不需要為了要拚更快的球速而硬催。」

李晨薰高一上學期就飆出147公里，也是備受期待會更快，但極速到王貞治盃前變化不大，羅健銘說，「其實是要看均速比較準，他現在均速比較好，而且王貞治盃最快也有投到150公里。」台灣青棒超過145公里以上的投手越來越多，羅健銘分析，「訓練方式有差，現在注重重訓和體能，不像我們以前一直丟、一直丟，那是不一樣。」

配球模式也會影響投手球速成長，他說，「有速度的投手，直球會比例高一點，讓他用最順的動作去投球，手感會越來越好，如果變化球丟太多，會影響他直球出手的揮臂速度。但不是每個人都丟得起來速球，本來有速度條件的投手，直球就會多一點。」此外，他也提到，「練變化球很容易，了不起一個月，但球速要增加是需要時間的。」

▲李晨薰。（圖／中華棒協提供）