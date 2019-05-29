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玉山盃／洪宸毅13局無責失　拚U18國手、兩年後旅外

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▲玉山盃，桃園市洪宸毅、林翊翔、陳志杰、新竹市王志煊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，桃園市洪宸毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽29日進行A組敗部賽事，前職棒球員洪啟峰之子洪宸毅主投7局僅失1分非責失分，但他坦言，內容有待加強。

洪宸毅去年參加鋁棒聯賽，玉山盃是他首度參加木棒的全國性賽事，桃園市目前已賽6場比賽，洪宸毅就出賽4場，此戰搶四強門票的敗部冠軍戰，就由他掛帥先發，投7局，用82球，共被敲5安打， 有3支安打集中在首局，過程中因捕逸而掉1分非責失分，奪6K，有1次保送，拿下勝投。

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桃園市總教練藍文成表示，「他表現OK，最欣賞他的鬥志，不會怯場，但最近第一、二顆球都壞球，控球如果更好的話，未來大有可為。」洪宸毅則認為，「有待加強，內容很差，滑球有點失常，第1局就是控球有狀況，本來設定6局，教練要我再撐1局，心想能投幾局就投幾局，把傷害降到最低。」

洪宸毅去年參加U15世界盃，高一上學期在鋁棒聯賽表現出色，下學期報名玉山盃就扛重任，出賽4場有2場先發，前3戰都投2局，此戰就是其中一場先發，而且投滿7局，是全隊出賽量最多的投手，累計13局，被7安打，僅失掉1非責失分，防禦率還保持完美的0。

洪宸毅國中時期還是投打二刀流，不過進入平鎮高中就專職投手，因為投手較有未來性。父親洪啟峰每場玉山盃賽事都有到場看關心兒子，洪宸毅說，「他很期待我選上U18國手。」雖然對才高一，他規劃以旅外為目標，如果沒有機會旅外就會先唸大學。

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒桃園市
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