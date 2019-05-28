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中職／翁瑋均可能跳過本周先發　洪聖欽是人選

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▲▼Lamigo桃猿,翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿28日對戰中信兄弟因雨延賽，洋投尼克斯延至29日先發。投手教練吳俊良指出，本周賽事因雨延賽1場僅剩4戰，近況不理想的翁瑋均可能跳過1場先發，屆時將從二軍拉上洪聖欽。

翁瑋均12日對戰中信兄弟投到8局僅失1分拿下勝投，但近2戰都投不到5局，先後對統一獅、富邦悍將僅投2局、3局，其中上一場對悍將先發3局慘失7分吞敗。

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吳俊良說：「瑋均最近就是遇到撞牆期，對兄弟投到8局後連續2場先發都沒有很順，這禮拜可能會跳過一場先發，但剛剛看他牛棚是還不錯，禮拜五會再決定。」

若讓翁瑋均跳過本周先發，誰將替補輪值，吳俊良點名洪聖欽，他今年開季在一軍，主要擔任長中繼，隨後下二軍轉往先發調整，日前因手輕微肌肉發炎休息，26日二軍復出首戰對悍將先發6局無失分。

本周若用不到洪聖欽，吳俊良表示，他也是第5號先發人選。至於林樺慶26日本季一軍初先發對悍將投3.2局失4分無關勝敗，隔日被下放二軍，吳俊良說：「如同總教練講的，前2局投得不錯，但壘上有人危機時，失投球比較多；那天比完賽有和二軍投手教練告知這個狀況，希望可以在這方面多協助他。」

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關鍵字： 中華職棒洪聖欽中信兄弟中職Lamigo桃猿
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