中職／里迪沒打出洋砲身價　兄弟新洋將有鎖定人選

▲中信兄弟里迪。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟近14場比賽只拿2勝，打擊火力串連不佳，其中洋砲里迪狀況依舊不理想，也未符合球團給予的期待，不過領隊劉志威表示，現階段換洋將還是會謹慎，「球隊一直有在觀察洋將，也有幾個人選，但目前會以現有洋將為主。」

里迪至今出賽29場，102打數只有24支安打、5支全壘打、15打點，打擊率2成35，其中5月14日到5月26日，共計出賽8場，只有3場比賽有安打表現，包括17日敲出陽春砲，但目前連2場無安打。

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總教練伯納坦言里迪表現不如預期，尤其對變化球特別苦手，「台灣投手的變化球與直球落差較大，跟他以往面對到的投手不同，他很難適應。」

里迪位置是否不保，劉志威強調，還是會以現有洋將為主，「找來的新洋將也是需要時間適應」，而球團一直有在找尋新洋將，投手、野手都有鎖定。目前兄弟二軍還有一名洋投紐維拉，據了解，兄弟這次提高預算找尋新的洋將，且應以投手為優先。

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