中職／30日決定12強總教練　洪一中：沒意願就是沒意願

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

世界12強棒球賽中華隊總教練預計5月30日決定人選，中職秘書長馮勝賢表示，目前仍以Lamigo桃猿總教練洪一中為第一志願。但洪總28日受訪再度強調，個人沒有意願。

中華職棒日前召開領隊會議，推選桃猿總教練洪一中擔任12強中華隊總教練，洪一中婉拒接任，桃猿領隊劉玠廷尊重總教練洪一中想法。

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中職聯盟在上周送交名單給體育署，擇定在5月30日召開首次12強賽選訓委員會議。馮勝賢表示，會中提出中華隊總教練人選，一旦確認之後，將由會長吳志揚宣布。

中職目前仍以洪一中為第一人選，馮勝賢強調，已陸續跟洪一中及領隊劉玠廷溝通很多次，會長吳志揚也親自跟劉玠廷聊過，希望洪一中可以接任。

洪總日前受訪曾鬆口表示，是有接任中華隊教頭的可能性，一切尊重球團的決定，但他今天表示，就個人意願來說，自己沒有打算接掌兵符：「我的立場還是不變，沒有意願就是沒有意願，這事情繼續追問都不會改變我的想法。」

中職最終若無法說服洪總，馮勝賢表示聯盟還是有其他備案，「其它球隊的本土總教練也是人選。」

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