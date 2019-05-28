中職／主審左右戰局　伯納說重話：好球帶可以判得更好





▲中信兄弟總教練伯納。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟先發投手王奕凱年僅18歲，26日初先發對戰統一獅受到震撼教育，單場出現7次保送，吞下生涯首敗。總教練伯納認為主審林金達對好球帶的判決左右戰局，他罕見說重話，「主審好球帶很窄，讓我們失掉很多不必要的分數，裁判表現可以更好。」

王奕凱先前中繼初登板亮相，26日是生涯首度先發，但僅投2.2局被敲2支安打，失分集中在3局，也提前退場。

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伯納指出：「奕凱那天控球確實不到位，但那天主審的好球帶很窄，導致更多壞球的出現；年輕選手只要投出1個保送，情緒會比其他人來得受影響。」

過去多次對好球帶有意見，但伯納很少在事後還批評主審的判決，今天罕見指責主審，他隨手拿起旁邊的塑膠杯，比手畫腳說道：「好球帶太過嚴謹了，如果主審好球帶正常，我們可能不會多丟掉4分...2比2的戰局可能會不同。」

伯納認為主審的判決對王奕凱影響很大，甚至改變一位年輕選手先發表現，「奕凱當下看起來很沮喪，本來有幾個保送，是有機會三振，但後來出現保送，造成不同的局面。」

但統一獅先發潘威倫先發6局僅失2分非責失好投，全場僅1次四壞球保送，對此伯納表示：「主審在判嘟嘟時就沒這麼嚴謹了，或許是他投球比較多年，也習慣他的投球模式。」

罕見向媒體表達對主審的不滿，伯納說：「主審一直都有做好該作的工作，一直到前幾年那場在台南的比賽，他們可以判得更好；我也沒有打算閃躲這件事，這是我第一次對主審作出負面評論，但這就是我看到的事實。」

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