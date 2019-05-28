運動雲

>

中職／主審左右戰局　伯納說重話：好球帶可以判得更好

ETtoday運動雲

▲▼中信兄弟,總教練伯納。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟總教練伯納。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟先發投手王奕凱年僅18歲，26日初先發對戰統一獅受到震撼教育，單場出現7次保送，吞下生涯首敗。總教練伯納認為主審林金達對好球帶的判決左右戰局，他罕見說重話，「主審好球帶很窄，讓我們失掉很多不必要的分數，裁判表現可以更好。」

王奕凱先前中繼初登板亮相，26日是生涯首度先發，但僅投2.2局被敲2支安打，失分集中在3局，也提前退場。

請繼續往下閱讀...

伯納指出：「奕凱那天控球確實不到位，但那天主審的好球帶很窄，導致更多壞球的出現；年輕選手只要投出1個保送，情緒會比其他人來得受影響。」

過去多次對好球帶有意見，但伯納很少在事後還批評主審的判決，今天罕見指責主審，他隨手拿起旁邊的塑膠杯，比手畫腳說道：「好球帶太過嚴謹了，如果主審好球帶正常，我們可能不會多丟掉4分...2比2的戰局可能會不同。」

伯納認為主審的判決對王奕凱影響很大，甚至改變一位年輕選手先發表現，「奕凱當下看起來很沮喪，本來有幾個保送，是有機會三振，但後來出現保送，造成不同的局面。」

但統一獅先發潘威倫先發6局僅失2分非責失好投，全場僅1次四壞球保送，對此伯納表示：「主審在判嘟嘟時就沒這麼嚴謹了，或許是他投球比較多年，也習慣他的投球模式。」

罕見向媒體表達對主審的不滿，伯納說：「主審一直都有做好該作的工作，一直到前幾年那場在台南的比賽，他們可以判得更好；我也沒有打算閃躲這件事，這是我第一次對主審作出負面評論，但這就是我看到的事實。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

熱門新聞

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

周董放話總決賽要坐林書豪旁邊　柯爾希望VV不要再生小孩

中職／里迪打擊不好被網友猛批　列為觀察名單

法網／謝淑薇賞蛋晉級64強　世界排名22再創生涯新高！

暴龍例行賽橫掃勇士　客場柯瑞、KD坐鎮更大勝20分

作客洋基被噓爆！　馬查多無感：偉大球員總會被噓

讀者回應

﻿

最新新聞

1里迪沒打出身價　兄弟新洋將有人

2勇士沒KD奪冠才能擦亮招牌

3可愛5年前斷熱火3連霸　這次換勇士？

4主審左右戰局　伯納：可判得更好

5籃協：SBL可成職籃人才培育農場

熱門新聞

1中華藍16人名單　呂政儒蔣淯安退出

2周董放話總決賽要坐林書豪旁邊

3里迪打擊不好　網友猛批列為觀察名單

4法網謝淑薇賞蛋晉級64強

5暴龍例行賽橫掃勇士主客場皆壓制

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

莊駿凱美技背後接球難度五顆星！連甘霖都拍手 | 0526 兄弟 vs 統一 六局上

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

中華職棒30年_宣傳片

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366