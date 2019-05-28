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中職／「皓哥」帶你重回鬥魚時期　郭品超為悍將開球

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▲郭品超開球。（圖／中職提供）

▲郭品超開球。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

年少輕狂的兄弟情義與虐心刺骨的愛情故事，都是你我難以抹滅的青春回憶。第二年敲響鐘聲的「XVIII 18悍將中學」主題日，除了將延續推出一系列校園活動外，6/16(日)邀請一日轉學生「皓哥」郭品超身穿悍將中學制服，蒞臨新莊棒球場開球，帶領大家穿越時空回到「鬥魚」時期，一起重溫深情于皓的魅力！

富邦悍將主題日「XVIII 18悍將中學」於上半季尾聲壓軸登場，延續去年廣受球迷好評的悍將中學概念，今年以校園運動會為主軸，並贈送悍將中學專屬運動服給當日進場的內野球迷。6/16(日)更特別安排七、八年級生心中最經典的青春校園戲劇「鬥魚」，飾演男主角「于皓」的郭品超擔任悍將中學一日轉學生，想成為皓哥的同學，就在6/16(日)的悍將中學！

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外型高大帥氣的男模郭品超，在2004年飾演電視連續劇《鬥魚》男主角于皓，與單子、阿奇的鐵三角兄弟情誼，以及與女主角小燕子椎心刺骨的愛情故事，伴隨著不少七、八年級生共同成長。迅速竄紅的郭品超演而優則唱，也於同年趁勢推出個人專輯，全方位發展的他，也因此成為年輕人喜愛的偶像。

6/16(日)郭品超將換上高中制服，重新喚醒心中的熱血少年「于皓」，邀請所有悍將中學師生們回到充滿幹勁、勇往直前的高中時光！當天郭品超也將準備簽名球，送給當年一起和鬥魚成長的小燕子們，再次讓悍將中學的同學們一睹「皓哥」風采！

關鍵字： 中華職棒郭品超富邦悍將鬥魚
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