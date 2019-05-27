華南盃少棒／要對自己有信心　張耀允冠軍戰證明自己適合打球

▲2019華南盃少棒，桃園市總教練李國強相當肯定張耀允投打俱佳。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒冠軍戰，桃園市派出張耀允擔任先發，登板4.1局被敲4安失4分無關勝敗，總教練李國強相當肯定子弟兵表現，認為這場比賽撐過去他就有所成長，「希望張耀允能因此對自己更有自信，因為我相信他真的可以，也適合走棒球這條路。」

在華南盃賽前，李國強就表示桃園市陣中功能性球員多，也點名張耀允是較為突出的球員，而他在本次賽事中，就在小組賽面對台東縣後援登板3局僅被敲1安，送出3K，失2分非自責分拿下勝投。

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來到冠軍戰張耀允則是先發登板，首局就讓對手三上三下，雖然二局稍遇亂流丟出保送、觸身讓對手攻下3分，三局同樣也有觸身、保送被攻佔滿壘，但張耀允送出高飛球化解危機，直到五局上因球數達到限制退場，上場4.1局被敲4安失4分無關勝敗。

李國強透露，張耀允其實對自己沒有自信，從小就覺得自己很差，「但他的身體協調、身材條件都很不錯，教練團也一直跟他強調他不差，他這場就表現很好，也撐過去了，相信會讓他增添不少信心，我希望他知道，他是真的可以、也適合走棒球這條路。」

張耀允坦言，會對自己沒有自信，是因為怕表現不好拖累隊友，「我今天很緊張，覺得投得沒有很好，因為有些好球沒有丟進去。」，不過張耀允仍給自己90分，因為這場比賽讓自己增添不少自信，也有信心選進中華隊。

小時候因為常常來青年公園看棒球，張耀允因此也愛上棒球並加入球隊，今年終於首度在這裡拿下冠軍，他表示這對自己很有意義，會一直記在心裡，也希望若自己選進中華隊，表現能越來越好。U12名單在冠軍賽後出爐，張耀允以投手之姿被選進。