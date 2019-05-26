玉山盃／前一天被打爆　莊玉彬「回神」好投屏東拚復活

▲玉山盃，屏東縣莊玉彬。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

玉山盃青棒錦標賽26日B組敗部賽事，屏東縣派出前一戰先發不穩的莊玉彬再上陣，他調整控球「回神」演出，此戰主投6局無失分，搭配胡恩典、溫展樂都貢獻猛打賞，幫助屏東縣以7比0擊敗嘉義市，獲得續命復活的機會。

屏東縣前兩局打線就發揮，首局胡恩典、池恩齊、溫展樂、胡佳成連續4安打攻下2分，2局下後段棒次也有表現，洪知佑、林民志連線安打攻佔得點圈，兩出局後溫展樂掃二壘安打，5局下胡佳成二壘安打，林偉傑三壘安打，洪知佑、林民志連續安打再添2分，8局下胡恩典掃第3支安打，溫展樂適時安打再下一城，將比數拉開。

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▲玉山盃，胡恩典。（圖／記者楊舒帆攝）

莊玉彬前一戰對高雄市投未滿1局，就被敲4安打送出2保送未能壓制高雄市打者，總教練蔡榮昌表示，「想了一下決定再給他機會，局數也拉長一點，讓他好好調整。」莊玉彬此戰主投6局，僅被敲出2安打，無失分拿下勝投，與前一戰判若兩人，前一戰賽後談心奏效。

胡恩典扮演稱職第1棒，掃出3安打猛打賞，蔡榮昌透露，「前一陣子他狀況不佳，這場有好一點。」胡恩典坦言，「高三開始打第一棒，很想幫球隊做嗆司（機會），讓投手能輕鬆一點。」高三的胡恩典想拚U18國手，「因為想打一些國外投手的球，比較有挑戰性。」 溫展樂也有猛打賞，貢獻3打點。

屏東縣前一戰被高雄市「扣倒」，賽後蔡榮昌與球隊談了很長一段時間，他透露，「14保送太不應該，投手搞砸了比賽，還是跟他們強調基本功。」此戰投打明顯穩定下來而獲勝，屏東縣敗部拚復活，下一戰對手將是苗栗縣與台北市的勝隊。

▲玉山盃，溫展樂。（圖／記者楊舒帆攝）