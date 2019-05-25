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玉山盃／林子崴球速更勝大林子崴　教頭：青棒最強左投

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▲2019玉山盃，新北市先發林子崴。（圖／記者路皓惟攝）

▲新北市穀保家商先發林子崴。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

玉山盃新北市先發左投林子崴25日先發出戰花蓮縣，主投7.1局被打6支安打無失分，丟出8次三振表現亮眼，總教練周宗志大讚是國內青棒最好左投之一，也讓教練想起目前效力統一獅的「大林子崴」，稱兩人相似度高，甚至小林子崴在球速上更勝一籌。

正好與統一7-ELEVEn獅左投林子崴同名同姓，林子崴也將這位穀保學長視為目標。周宗志指出，兩人相似程度高，以同時期來比較，林子崴的球速更好，且變化球和控球能力都不輸。

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周宗志提到，自從U18東岸聯盟比賽至今，林子崴狀況都維持得相當好，很少讓自己陷入危機，平均每場先發100球左右都可以吃下7局，每一場表現都沒有太大的落差。「上學期大概每場丟5到6局，下學期進步到每場丟7到8局。」林子崴勤做重訓，續航力反應在數據上。

▲統一獅隊投手林子崴。（圖／統一球團提供）

▲穀保小「林子崴」正好撞名統一獅學長大「林子崴」。（圖／統一球團提供）

以穀保家商目前岳政華、王彥程、林子崴和林昱珉4名左投來說，周宗志認為，林子崴的完成度最高，不只投球均速最快，而且是表現最穩定的投手，可說是國內青棒目前最好的左投之一。

林子崴今年持續進步，球速也不斷成長，不過周宗志也點出需要加強的地方，他說：「今年我們發現到他的變速球引誘性比較差，所以開始讓他嘗試新的變速球握法，幫助他加強決勝球的部分。」

變速球是林子崴的主要武器球，今日出戰花蓮縣也首度嘗試新的投法，成功吸引對手揮棒，全場送出8次三振，整體掌握得相當不錯，「今天應該只有2、3顆沒有達到自己的要求吧。」他說。

林子崴具備現代棒球所重視的球速，在場上投球也很聰明，只要繼續累積比賽經驗，加強身體素質，未來將會是備受期待的大物左投。

▲2018黑豹旗新北市穀保家商林子崴。（圖／記者陳立勳攝）

▲林子崴是當今青棒最強左投之一，未來性被看好。（圖／記者陳立勳攝）

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關鍵字： 2019玉山盃新北市林子崴

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