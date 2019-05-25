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玉山盃／林子崴好威！7.1局8K無失分　新北市3連勝碾壓

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▲2019玉山盃，新北市先發林子崴。（圖／記者路皓惟攝）

▲新北市先發林子崴7.1局8K無失分。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽25日新北市出戰花蓮縣，先發左投林子崴表現亮眼，主投7.1局被打6支安打無失分，丟出8次三振，花蓮縣不僅打線熄火，守備狀況也很多，出現多達6次失誤，終場新北市7比0輕取花蓮縣，再一勝就能以A組勝部晉級四強。

此戰2局下，新北市邱志恆安打上壘，在隊友護送下站上得點圈，王順和適時安打為球隊先馳得點。3局下，何恆佑安打帶動攻勢，接著成功盜上二壘，並趁對方失誤跑回球隊第2分。

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4局下，林辰勳擊出三壘安打，花蓮縣守備大亂單局出現3次失誤，新北市擴大至4比0領先。7局下，新北市攻勢再起，林吳晉瑋掃出深遠二壘安打，帶有2分打點，再靠許元泰高飛犧牲打敲回1分，終場新北市就以7比0獲勝。

▲玉山盃，新北市黃振武、王彥程、邱志恆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北市打擊串連。（圖／記者楊舒帆攝）

新北市總教練周宗志指出，林子崴從U18東岸聯盟至今，狀況都維持得相當好，平均每場都可以吃下7局，很少陷入危機，可說是球隊最穩定的先發，也是國內青棒最頂尖的左投之一。

林子崴再度繳出優質好投，自認玉山盃投球狀況好，他說：「前3局感覺還滿好的，不過隊友說我動作不太順暢，後來5局有自己修正回來。」他透露，今日比賽嘗試使用新的變速球，成功誘使打者出棒，製造出8次三振。

上屆玉山盃青棒賽新北市四連霸夢碎，以亞軍作收。今年新北市捲土重來，陣容全是來自穀保家商的球員，且投手群比王貞治盃更整齊，整體戰力更強。玉山盃新北市預賽3戰全勝，合計攻下24分，團隊則是0失分，一路碾壓對手，包括首戰8局提前扣倒宜蘭縣。

周宗志表示，「這次投手戰力優於打擊，攻擊少了邱智呈、陳思仲等主力，不過補進的劉予承和許元泰都補上火力空缺，大家實力都完整發揮。」目前新北市取得聽牌，下一戰將於27日對上新竹市，贏下這場就能以A組勝部晉級四強。

▲2019玉山盃，新北市。（圖／記者路皓惟攝）

▲新北市預賽3連勝，投打狀況火燙。（圖／記者路皓惟攝）

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關鍵字： 2019玉山盃新北市林子崴

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