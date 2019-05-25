玉山盃／小球戰術突圍　台東縣克苗栗縣再一勝進四強

▲玉山盃，台東縣黃弘毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

玉山盃青棒錦標賽25日B組勝部賽事，台東縣與苗栗縣交手，先發投手黃弘毅5局好投壓制，台東縣原本僅以1比0領先，8局下善用小球戰術推進及張聖豪二壘安打搶攻4分，最終以5比0獲勝，再一勝晉級四強。

台東縣首局就靠兩保送及黃霆衫安打攻下1分，不過直到7局結束只有3局攻佔得點圈沒有再添分數，直到8局下羅崇恩安打帶動攻勢，林政華觸身球保送，郭世宇短打上壘，形成滿壘，林志光高飛犧牲打帶回1分，張聖豪二壘安打掃回2分，黃霆衫安打再下一城。

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黃弘毅主投5局，用61球，被敲3安打，奪3次三振，無失分，左投宋芳杰2.2局無失分，最後再由余謙把守最後一關。台東打線敲7支安打，郭世宇、黃霆衫都演出兩安打，張聖豪二壘安打是全隊唯一長打，相當關鍵。

台東縣前7局只有1比0領先，總教練葉明嘉表示，「我們對這次戰力有信心，分數沒拉開有點訝異，8局利用小球戰術，郭世宇的短打很重要，製造機會，最近張聖豪被對手堤防，最近狀況沒有很好，這個打席做跑帶打戰術，剛好他敲二壘安打，這會給他很多信心。」

苗栗縣先發楊家凱投7局，用101球，僅被敲出3支安打，奪5K，失1分責失分，表現出色，等不到火力支援承擔敗戰。台東縣勝部2連勝，下一戰將對決高雄市與屏東縣勝隊，苗栗縣則落入敗部，再拚復活。

▲玉山盃，苗栗縣楊家凱。（圖／記者楊舒帆攝）